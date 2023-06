St. Ottilien

vor 48 Min.

Galerie St. Ottilien bietet einen spannenden Blick auf vier Jahrzehnte Kunst

Zahlreiche Besucher waren bei der Eröffnung der Ausstellung von Veronika Flesch in der Galerie St. Ottilien.

Plus In der Galerie St. Ottilien sind Radierungen und Objekte von Veronika Flesch zu sehen. Ihre Farbdrucke entstehen in einem besonderen Verfahren.

Von Romi Löbhard Artikel anhören Shape

40 Werke aus 40 Jahren künstlerischer Arbeit: Die aktuelle Schau „Sommerglut“ in der Galerie St. Ottilien ist eine Werkschau, ein Blick auf vier Jahrzehnte Kunst. Es sind Farbradierungen und einige wenige Glasobjekte von Veronika Flesch. Die in Starnberg lebende Künstlerin findet ihre Motive in der Natur, Menschen oder Tiere sind außen vor.

Die Landschaften sind von zurückgenommener Formensprache. Sie sind höchstens leicht abstrahiert, sodass die Gegenständlichkeit immer auch zugegen ist. Sie wirken ruhig und unendlich weit, können aber auch mittels kräftiger Farben voller Energie stecken. Bei den Farben beschränkt sich Veronika Flesch auf die Grundfarben Gelb, Rot, Blau, die sich untereinander höchstens minimal vermischen. Durch unterschiedliche Intensität erweckt sie diese zum Leben, und sie tragen enorm zur Bildgestaltung bei. Ihre Farbdrucke entstehen nach dem von Stanley William Hayter konstruierten Verfahren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen