Konzert: Schülerblasorchester reist nochmals nach New York

Das Schülerblasorchester St. Ottilien gibt sein Jahreskonzert. Dabei werden Erinnerungen an die jüngste Reise zur Steubenparade aufgefrischt.

„Welcome on Board the SBO-Airlines flight 2023 to New York. Fasten Your seatbelts and have a pleasant musical journey.“ Diese Begrüßung im Programmflyer und von den beiden Moderatorinnen bekräftigt, lieferte den starken Hinweis: Das Schülerblasorchester St. Ottilien, kurz SBO, war wieder mal in New York und ließ die Besucher der beiden Jahreskonzerte im jeweils voll besetzten Festsaal des Rhabanus-Maurus-Gymnasiums daran teilhaben. Zum achten Mal bereits durften im September des vergangenen Jahres Instrumente geputzt und Koffer gepackt werden: SBO-Chef Hans-Günter Schwanzer und weiteres notwendiges Begleitpersonal machten sich gemeinsam mit rund 80 Musikerinnen und Musiker auf den Weg nach New York, wo bereits eine gewisse Tradition entstanden ist, was Auftritte betrifft.

So darf das SBO den Festgottesdienst in der Saint Patricks-Kathedrale anlässlich der Steubenparade musikalisch umrahmen – „Gottesdienst können wir“, meint Schwanzer dazu schmunzelnd – und anschließend gemeinsam mit dem New York Police Department die Parade anführen. Bei einer Metro-Fahrt werden mal schnell ein paar Instrumente ausgepackt und die Mitreisenden unterhalten. Auch Flashmob auf dem Times Square traut sich der Klangkörper.

Der Schlagzeuger trommelt das Publikum erst einmal zusammen

Diesen und vielen weiteren im Big Apple hinterlassenen Spuren musikalischer Art spürte das Schülerorchester bei den Jahreskonzerten nach. Als erstes wurde die Reisegesellschaft von einem der Schlagzeuger mit Rhythmus-Anleihen aus den folgenden Stücken zusammengetrommelt, dann hieß es „Gonna fly now“. Mit der „New York Overture“, einem anspruchsvollen Oberstufenstück in mehreren Sätzen, beschrieb das SBO den Aufenthalt. Da konnte beim Anflug bereits ein erster Blick über die Skyline genossen werden. Musikalisch geht es durch die Riesenstadt, vom geschäftigen Treiben am Hafen in die Stille einer Kathedrale, zum Entspannen in den Central Park und natürlich zum Broadway mit seinen Theatern.

New York ist erkundet, ein Musicalbesuch schließt sich an. Lilly Prentice, Tubistin und gemeinsam mit Viktoria Lang, Moderatorin der beiden Konzerte, glänzte dafür gesanglich mit „And all that Jazz“ aus dem Musical "Chicago". Das SBO jazzte dazu ganz vortrefflich – Jazz at its best. Dafür gab es einen großen Strauß mit „Tulpen aus Amsterdam“ - ein wunderbar gelungener Bruch, der in den Florentiner-Marsch und eine verdiente Pause mündete. Diese beiden Stücke seien Mitbringsel für die New Yorker gewesen, sagt Schwanzer darüber.

Der Kapitän schifft das Schülerblasorchester um etliche Klippen

Kernstück nach der Pause war der für Blasorchester der Höchststufe arrangierte Querschnitt durch das Webber-Musical „Phantom der Oper“. „Kapitän“ Schwanzer schiffte das musikalische Gebilde SBO dabei sicher um die nicht wenigen Klippen des anspruchsvollen Stücks. Er forderte Dynamik und bekam sie, die stets aufmerksam Musizierenden legten gemeinsam ab und landeten auf den Punkt im sicheren Hafen. Zwischen „My Dream“, „Uptown Girl“ mit dem kompletten Flötenregister am Bühnenrand und „Unter dem Sternenbanner“ musste traditionell der Chef ran und für Heiterkeit sorgen. Erinnert er sich noch an Abi-Streiche der vergangenen Jahre? Gar nicht so schlecht, das Gedächtnis des SBO-Leiters – kein Wunder, dirigiert er doch auch alles auswendig.

Lesen Sie dazu auch

Ein wenig Melancholie machte sich breit bei der Verabschiedung von 23 Abiturienten. „Dann wird der Altersdurchschnitt noch einmal gesenkt“, so Schwanzer. Dabei sei er aktuell schon einer der niedrigsten überhaupt.

Beim Ottilien-Marsch hatten heuer Erzabt Wolfgang Öxler und Bruder Josef Götz das Dirigiervergnügen. „Ihr wart noch niemals in New York“, verspotteten die SBO-ler abschließend das Publikum und führten dieses zumindest musikalisch in den Trubel von „Down Town“.