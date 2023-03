St. Ottilien

07:00 Uhr

St. Ottilien und seine Museumsschätze aus fernen Ländern

Plus Das Missionsmuseum St. Ottilien zeigt Ausstellungsstücke, die nach Korea zurückgegeben worden sind. Wie sich das Kloster in der Debatte um Restitutionen positioniert.

Von Gerald Modlinger

Wie neu hängt er da, der "Blaue Harnisch", und dieser Eindruck täuscht nicht. Der Mantel eines koreanischen Infanteriesoldaten ist tatsächlich nicht mehr der, der im Missionsmuseum in St. Ottilien fast 100 Jahre aufbewahrt wurde, es ist eine Nachbildung. Das über 200 Jahre alte Original ist nach Südkorea zurückgegeben worden. Wie geht man in St. Ottilien mit Kulturgütern, die aus Missionsgebieten in Afrika und Asien ins Stammhaus gebracht worden sind, heutzutage um? Das ist das Thema, das bis Juni in einer kleinen Präsentation im Museum behandelt wird. Der "Blaue Harnisch" ist dabei der Hingucker.

