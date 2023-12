St. Ottilien

vor 33 Min.

Weihnachtskonzert in St. Ottilien: Anrührend und festlich

Weihnachtskonzert des Gymnasiums in St. Ottilien: Der Große Chor und das Orchester unter der Leitung von Johannes Gruber in der zweimal voll besetzten Seminarkirche St. Michael.

Plus Sänger und Instrumentalisten erfreuen im Gymnasium St. Ottilien mit einem Weihnachtskonzert. Die vielen Besucher unterstreichen, wie wichtig solche Veranstaltungen sind.

Von Romi Löbhard

Eine proppenvolle Seminarkirche St. Michael an zwei Abenden hintereinander: Die Weihnachtskonzerte des Rhabanus-Maurus-Gymnasiums (RMG) St. Ottilien waren heuer gefühlt besonders beliebt und gefragt. Nach einem ersten kurzen Instrumentalstück des Vororchesters (Leitung Simone Komann) und einführenden Worten von Schulleiter Andreas Walch begannen zwei Stunden, mit denen die große Vielfalt musikalischer Erziehung am RMG aufgezeigt wurde.

Deutlich gemacht haben diese auch das Engagement der Pädagogen bei der Einstudierung der alters- und könnensgerecht ausgewählten Musikstücke. Ansprechend gelang der Konzertaufbau. So blieb das Vororchester an seinen Plätzen, der Unterstufenchor gesellte sich dazu. Hier präsentierte sich Johannes Gruber zum ersten Mal. Der Musikerzieher ist seit September Nachfolger von Christian Schumertl. Es wurde ein fließender Übergang. Kleinere Unterschiede gibt es natürlich, so wirken die von Gruber einstudierten Stücke etwas bedächtiger. Die hohe Qualität aller Chöre allerdings blieb nicht nur erhalten, sondern wurde vom Neuen am Dirigentenpult mit ebenso hoher, engagierter Leidenschaft gepflegt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

