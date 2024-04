Der Kindergarten in Stadl hat jetzt mehr Platz

Stadl

In Stadl wird der Anbau an den Kindergarten eingeweiht. Wer in den Neubau einziehen wird.

Vor Kurzem fand in Stadl die offizielle Einweihungsfeier des Anbaus an die BRK-Kita "Stadl" statt. Mit dabei waren zahlreiche Kinder und deren Eltern, Bürgermeister Dr. Albert Thurner, Diakon Franz Bauer, Angestellte des BRK Landsberg und natürlich die Mitarbeiterinnen der Kita Stadl. Außerdem einige Vertreter der ausführenden Firmen und des Gemeinderats sowie weitere Interessierte. Eröffnet wurden die Feierlichkeiten durch Gesang der Kita-Kinder und Pädagoginnen. Bürgermeister Dr. Albert Thurner bedankte sich in seiner Rede bei allen Beteiligten für die Mithilfe und die eingebrachten Ideen. Seine abschließende Frage an die Kinder, ob ihnen das neue Gebäude gefällt, wurde mit einem lauten "Jaaaaa!" beantwortet. Als Geschenk überreichte er Bettina Riedl (Leiterin der Kita Stadl) ein von einem Mitbürger hergestelltes und gespendetes Holzkreuz. Robert Schenk, ausführender Architekt des Projekts, bedankte sich bei Bettina Riedl und ihrer Stellvertreterin Lena Gritzbach für die gute Zusammenarbeit. Als Geschenk hatte er eine große Torte vom Bäcker und einen Apfelbaum mitgebracht. Symbolisch überreichte er einen von Kita-Mamas gebackenen und entsprechend dem Kita-Logo mit bunten Händen verzierten Schlüssel. Andrea Maier (Bereichsleiterin BRK-Kita) brachte ganz traditionell Brot und Salz mit zur Einweihungsfeier. Sie erweiterte den Geschenkkorb zusätzlich um Butter, Kresse und Kräutersalz, damit die Kita-Kinder und Mitarbeiterinnen alle Zutaten für eine tolle Brotzeit haben. "Ich wünsche dem Team und allen Kindern eine gute Zeit in den neuen Räumlichkeiten und bin froh über alle Kinder und Angestellten, die neu zum BRK-Kreisverband dazugekommen sind", so Andrea Maier. Danach berichtet Bettina Riedl über die lange Geschichte der Kita in Stadl. Mit dem neuen Anbau ist nun erstmals auch Platz für zwei Krippengruppen geschaffen worden. "Eine Gruppe ist mit 12 Kindern bereits voll belegt. Für die Eröffnung der zweiten Krippengruppe suchen wir momentan noch Personal. Ich freue mich über jede Bewerbung", berichtete Bettina Riedl, "mein Team und ich haben viel Herzblut in alle Räume und Freiflächen gesteckt, und freuen uns, hier die Kinder mit viel Hingabe und Freude zu betreuen". Diakon Franz Bauer segnete das neue Gebäude, die Kinder und alle Personen, die dazu beitragen, einen Ort für Spielen und Lernen zu schaffen. Anschließend schnitten vier Kinder voller Stolz das symbolische rote Band vor dem Eingang der Kita durch, danach konnten die neuen Räume begutachtet werden. Für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens gesorgt. Zum Schluss das große Highlight für die Kinder: Sie ließen Luftballons mit selbstbemalten Karten steigen. Das Helium wurde von der Gemeinde Vilgertshofen gespendet. Bei geselligem Beisammensein fand das Fest einen gelungenen Ausklang. (AZ)

