Eine Verletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall in Thaining

In Thaining kollidieren ein Traktor und ein Auto. Die Insassin des Pkw wird bei dem Unfall verletzt, zudem entsteht ein hoher Sachschaden.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitagnachmittag in Thaining gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 16-Jähriger gegen 15.50 Uhr mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine die Schwette. An der Einmündung zur Kreisstraße LL6 missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden Autofahrerin.

Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge verletzte sich die 34-jährige Frau leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei ein hoher Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. (AZ)

