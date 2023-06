Unterdießen

06:01 Uhr

Diese Familie betreibt seit 60 Jahren die Bäckerei Pfatischer

Plus Wie es der Familienbetrieb aus Unterdießen schafft, sich den Trends des Fachkräftemangels und der Betriebsschließungen kleiner Betriebe entgegenzustellen.

Von Dagmar Kübler Artikel anhören Shape

In der Bäckerei Pfatischer in Unterdießen gibt es etwas, das heutzutage selten geworden ist – Zeit. Die Teigreife genießt hier einen sehr hohen Stellenwert, und so dürfen manche Brotteige sogar bis zu drei Tage gehen, bevor sie im Steinbackofen gebacken werden. Der Grund dafür: Brote mit langer Teigreife sind besser verträglich. Altes Bäckerwissen und moderne Erkenntnisse vereinigen sich im Familienbetrieb Pfatischer, der zurückgeht auf Werner Pfatischers Mutter Maria, heute 86. Sie wuchs in der elterlichen Bäckerei in Falkenberg in Niederbayern auf und half fleißig mit.

Die Familie übernahm 1963 die Bäckerei in Unterdießen

Erst ein Vertreter setzte sich bei ihrem Vater dafür ein, dass seine Tochter eine Gesellenprüfung ablegen solle. Diese bestand sie, ohne vorher eine Lehrzeit zu absolvieren, und setzte später noch die Meisterprüfung obendrauf. Nachdem die Bäckerei jedoch an ihren Bruder übergangen war, arbeitete sie zuerst in Bad Tölz und München, bis es sie nach Unterdießen verschlug, wo sie mit Ehemann Hermann 1963 die Bäckerei von Georg Dazer übernahm. Hermann sattelte vom Metzger zum Bäcker um, und trotz vier Kindern meisterte das Ehepaar das Geschäft und lebte weitgehend autark mit Gemüse- und Obstgarten sowie Hausschlachtung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen