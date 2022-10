Unterdießen

vor 50 Min.

Ein Tag für den geplanten Dorfladen in Unterdießen

Plus Damit das Projekt Dorfladen in Unterdießen vorankommt, findet am Samstag ab 11 Uhr unter dem Maibaum ein Dorfladentag mit einem bunten Rahmenprogramm statt.

Von Oliver Wolff

Die Bemühungen von Unterdießener Bürgerinnen und Bürger für einen neuen Dorfladen gehen in eine entscheidende Phase. Am 10. November ist in der Mehrzweckhalle Gründungsversammlung. Eleonore Mühlberg ist Gemeinderätin und Vorsitzende des Arbeitskreises Dorfladen. Sie rührt die Werbetrommel für die Beteiligung an einem Dorfladen und organisiert zu diesem Zweck mit ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern einen Dorfladentag. Dieser soll am Samstag, 15. Oktober, mit einem bunten Rahmenprogramm ab 11 Uhr unter dem Maibaum stattfinden.

