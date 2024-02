Große Gaudi beim Unterdießener Kinderfasching

Die Abteilung Hallensport vom SV Unterdießen organisiert eine gelungene Faschingsparty für Kinder.

Auch in Unterdießen war viel los. Die Abteilung Hallensport vom SV Unterdießen lud wieder zum Kinderfasching in der Turnhalle ein. Rund 150 junge Besucherinnen und Besucher sowie deren Eltern und Großeltern bevölkerten die Tanzfläche. Der kurzweilige Nachmittag wurde durch drei Einlagen verschönert. So standen unter anderem die Tanzmäuse im Alter von sechs bis zwölf Jahren auf der Bühne. Nach einer Pause kam der Zauberer Magic Martin und entführte die Kleinen in eine kleine, magische, fantasievolle Welt. Dabei lud er auch ein paar Kinder dazu ein, ihm zu assistieren – als Dank erhielt er herzliches Gelächter und großen Beifall für seine Zauberkünste. Danach führten die großen Tanzmäuse im Alter von zwölf bis 18 Jahren ihren einstudierten Tanz vor. Auch dafür gab es großen Beifall der Gäste. Dazwischen konnten die Kleinen und großen Gäste die Tanzfläche stürmen. (AZ)