Am Aschermittwoch ist für das Faschingsteam nicht alles vorbei

In Untermühlhausen werden die Spuren des Faschingsumzugs beseitigt. Nach dem gelungen bunten Treiben auch im Zelt bleibt aber noch einiges zu tun.

Nach der Corona-Zwangspause gab es im Landkreis endlich wieder Faschingsumzüge – und alle waren bestens besucht. Auch in Untermühlhausen freute man sich über den enormen Zuspruch, dieser entlohnte für die Mühen, doch während die Besucherinnen und Besucher sich nach dem Fest erholen konnten, blieb für die Helfer noch einiges an Arbeit. Auch am Aschermittwoch ist der Fasching und dessen Auswirkungen noch nicht für alle vorbei.

Der Umzug am Faschingssamstag und die Party im Zelt waren ein toller Erfolg für Stefan Drexl, den Vorsitzenden der Faschingsfreunde Untermühlhausen, und sein Team. "Man hat den Menschen richtig angemerkt, dass sie einfach froh waren, wieder rauszukönnen", sagt Drexl im Gespräch mit unserer Redaktion.

Stefan Drexl von den Faschingsfreunden macht eine ganz neue Erfahrung

Und das bekam er auf eine ganz neue Art sogar zu spüren. "Es kamen einige zu mir und haben sich bedankt, das hat es in den Jahren zuvor noch nie gegeben", freut sich Drexl. Damit hat sich die monatelange Vorbereitung gelohnt. Und diesen Dank gibt er auch gerne an seine über 250 Mitstreiterinnen und Mitstreiter weiter. Der Aufwand für einen solchen Faschingsumzug ist schließlich beträchtlich. "Vom Roten Kreuz über die Feuerwehren Penzing, Oberbergen, Epfenhausen und Untermühlhausen, das THW bis hin zu denjenigen, die im Zelt bedienen, hinter der Bar stehen oder die den Eintritt beim Umzug kassieren", zählt Drexl viele Aufgaben auf, die erledigt werden müssen.

Und es funktionierte alles – auch das Müllproblem hatte man gut in den Griff bekommen. "Wir haben viele Mülltonnen aufgestellt, alle Teilnehmer haben auf die Wagen Müllsäcke bekommen", berichtet er. Im Anschluss fuhr die Kehrmaschine durch den Ort und "was sich sonst noch verirrt hat, etwa in Gärten, wird eingesammelt". Eigentlich hatte man ja in diesem Jahr mit einem etwas kleineren Umzug gerechnet, doch am Ende seien es 36 Teilnehmer gewesen – nur einer weniger als 2020.

Genügend Helfer hat man in Untermühlhausen schnell gefunden

Trotz der Corona-Pause habe es aber keine Probleme gegeben, genügend Mitstreiter zu finden. "In unserer Gruppe werden die Aufgaben immer verteilt, innerhalb von drei Tagen hatten wir aber genügend Helfer beisammen", berichtet Drexl. Und für einen harten Kern stand sogar eine 24-Stunden-Schicht an. "Am Samstag Umzug und Party im Zelt und am Sonntag haben wir das Zelt schon wieder ausgeräumt, damit wir es am Rosenmontag abbauen konnten", berichtet Drexl. Da sei die Nacht von Samstag auf Sonntag extrem kurz: "Nur mal kurz die Füße hochlegen, dann geht es schon mit aufräumen weiter."

Für ihn und das Vorstandsteam ist auch am Aschermittwoch noch nicht Schluss: "Wir haben sicher noch eine Nachbesprechung, und jetzt trudeln dann langsam die Rechnungen ein." Ein paar Wochen wird er also noch beschäftigt sein. Dann gilt es auch noch das Helferfest zu organisieren, mit dem man sich bei allen Mitwirkenden bedankt.

Am Rosenmontag gab es auch schon für die Helfenden beim Zeltabbau ein abschließendes Essen beim Wirt. "Da können dann wir auch mal was trinken", sagt Drexl mit einem Schmunzeln.