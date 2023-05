Geparktes Auto wird in Utting angefahren und erheblich beschädigt

Im Bereich der Uttinger Industriestraße ereignet sich eine Unfallflucht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine Unfallflucht hat sich am Freitagnachmittag in Utting ereignet. Wie die Polizei mitteilt, parkte ein 59-jähriger Augsburger seinen grauen VW auf der Industriestraße am rechten Fahrbahnrand vor der dortigen Bootswerft.

Gegen 16.30 Uhr nahm er dann einen lauten Knall wahr. Als er nach seinem Fahrzeug sah, bemerkte er, dass dieses angefahren wurde. Dabei entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden, so die Polizei. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Zeugen, die Angaben zu der Verkehrsunfallflucht machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dießen unter der Telefonnummer 08807/92110 zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch