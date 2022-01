Utting

vor 29 Min.

Stefan Wegele ist in Utting seit 50 Jahren im Dienst der Sternsinger

Plus In Utting feiert Stefan Wegele ein besonderes Jubiläum. In den 50 Jahren als Sternsinger hat er viel erlebt. Was ihn antreibt, auch in Zukunft bei der Spendensammlung mitzumachen.

Von Margit Messelhäuser

Vor der Pfarrkirche Mariä Heimsuchung versammeln sich die Sternsinger. Trotz Corona hat man sich in diesem Jahr dazu entschlossen, die Sammlung durchzuführen. Und für einen ist es eine ganz besondere: Stefan Wegele ist zum 50. Mal dabei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen