Landsberger Stelzer werden bei einer Kundgebung in Venedig zum Hingucker

Die Landsberger Stelzer sind auch in Venedig aktiv. Bei einer Kundgebung haben sie einen viel beachteten Auftritt.

Die Teilnahme des Theaters "Die Stelzer", in Venedig bekannt als "Trampolieri di Venezia", an der Kundgebung zum Jahrestag des Sondergesetzes zum Schutz von Venedig war so eindrucksvoll, dass die italienischen Medien umfangreich dazu berichteten. Sie waren auf der Titelseite und in Zeitungsberichten, in unzähligen Posts in den sozialen Medien als aktive Unterstützer und Symbol zu sehen, teilt Wolfgang Hauck, der Leiter der Landsberger Stelzer in einer Pressemeldung mit.

Die Kundgebung thematisierte am Jahrestag, dem 16. April, die Gesetzgebung zum Schutz der Kultur von Venedig. Es kamen über 1000 Menschen, um sich gegen die Folgen der Entvölkerung Venedigs auszusprechen, so Hauck. Die Stadt hat sich unter die symbolische Quote von 50.000 Einwohnern begeben, und die Verbände und Bürger fragen sich, was die Politik tut.

Die Landsberger Stelzer schlagen eine Brücke nach Venedig

Wolfgang Hauck traf bei der Kundgebung den italienischen Filmschauspieler Alessandro Bressanello, bekannt aus den James-Bond-Filmen, der sich an die "Trampolieri di Landsberg" erinnerte, die er für das damalige Theaterfestival 1993 organisierte. Seitdem stand er immer wieder mit den Stelzern für Auftritte in Venedig in Kontakt. Bressanello gehört zu den Organisatoren der Kundgebung und war einer der Redner und Rednerinnen, die die Problematik eindrücklich schilderten. Auch Petra Reski, bekannt für ihre Bücher über Venedig, die Mafia und Reportagen, war bei der Kundgebung in der ersten Reihe. Das Venedig-Magazin schrieb "Die Theatergruppe „Die Stelzer“ aus Landsberg habe es geschafft, Brücken zwischen Venedig und ihrer Heimatstadt zu schlagen."

Für Wolfgang Hauck bieten sich in Venedig optimale Möglichkeiten, seine Expertise in der Theater- und Kulturarbeit einzubringen. Es gibt bereits Ideen von den Organisatoren des Karnevals, das Programm 2024 mit den Stelzern neu zu gestalten und zusammen Stelzen-Gruppen aus aller Welt in den Mittelpunkt zu stellen, teilt er mit. Im Mai stehe die Eröffnung der Biennale bereits im Kalender, die die Stelzer als Anlass für die nächsten Aktivitäten nehmen. Dazu sollen auch Stelzer aus Landsberg mitreisen und bei den nächsten Aktivitäten mitwirken. (AZ)

