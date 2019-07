00:31 Uhr

Am Drehort des „Paten“

Der Gehörlosenverein besucht Sizilien

Nach drei Jahren, zuletzt auf der Insel Malta, unternahm der Gehörlosenverein Landsberg wieder eine Kultur- und Geschichtsreise. Diesmal ging es per Flugzeug nach Sizilien. Begleitet wurden die Mitglieder von einer Gebärdendolmetscherin, die täglich die interessanten Führungen begleitete.

Zahlreiche Erzählungen über das Römische Theater in Taormina, das Ohr des Dionysios in Syrakus, die Villa Romana del Casale in der Mitte der Insel, den griechischen Tempel in Agrigent, den Glockenturm von Messina, die Kathedrale Montreal und die Stadt Palermo machten die Tage zu einer interessanten und erfahrungsreichen Reise. Eine Besichtigung des Filmschauplatzes von „Der Pate“ in Savoca und eine Mumienbesichtigung in den Katakomben bleiben ebenso unvergesslich.

Natürlich durfte eine Wanderung in der Natur nicht fehlen: In circa 3000 Metern Höhe durften die Vereinsmitglieder am unteren Kraterrand des Ätna entlang gehen.

Ein toller Genuss, ebenfalls mitten in der Natur, war ein Badetag in der Alcantara-Schlucht aus Lavagestein. Trotz anstrengender, aber interessanter Tage flogen alle mit zufriedenen Gesichtern zurück nach München. (lt)

