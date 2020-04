vor 34 Min.

Die letzten Wanderungen

Der Alpenverein muss wegen der Corona-Krise das Programm einstellen

Ein abruptes Ende fand auch das Tourenprogramm der DAV-Sektion Kaufering. Zwei Touren konnten aber noch durchgeführt werden.

Die dritte Winterwanderung fand zum Alatsee und der Salober Alm statt. Bei sehr gutem, fast frühlingshaftem Wetter startete die Gruppe bei Füssen und ging über den Hahnenkopfweg in Richtung Westen. Noch oberhalb des sagenumwobenen Alatsees legte man eine Pause ein. Die Teilnehmer waren so motiviert, dass man nicht nur zum Alatsee hinabstieg, sondern zusätzlich mit ein paar Höhenmetern die geschlossene Salober Alm anpeilte. Auf dem Rückweg wurde der Alatsee umrundet und ein Sonnenbad auf der Terrasse eingelegt. Der weitere Weg nach Füssen gestaltete sich am südlichen Ufer vom Faulenbach besonders interessant.

Die letzte Tour war eine Schneeschuhtour im Tannheimer Tal zum Schönkahler. Der milde Winter veranlasste Wanderleiter Franz Epp, die Tour vom Lohmoos auf die schneesicheren Nordosthänge des Tals zu verlegen. Zwischen Pfronten und Grän war der Start zum Schönkahler (1688m). Erst nach einigen hundert Metern in Richtung Einstein wurde die Tour ihrem Namen Schneeschuhtour gerecht und entwickelte sich zu einer traumhaften, anspruchsvollen und interessanten Strecke. Bei Sonnenschein gab es an der Pfrontner Alpe eine kurze Verschnaufpause, um dann zügig den Gipfel zu erklimmen. Beim Abstieg wurde wiederum an der Pfrontner Alpe eine ausgiebige Brotzeit eingelegt. Der Rückweg erwies sich als problemlos.

Der große Kreis der aktiven Mitwanderer und Wanderleiter der Sektion schaut jetzt sehnsüchtig auf das Sommerprogramm und hofft, dass er mit wenigen Verzögerungen durchstarten kann. Die abgesagte Sommerprogrammvorstellung wird sobald wie möglich nachgeholt und zeitnah auf der Homepage bekannt gegeben. (lt)

