Ein Anreiz für die Werbung jüngerer Mitglieder

Vorstand von Veteranen und Reservisten wird zusammengefasst

Mit einer Messe begann der traditionelle Gedenktag des Veteranen-, Soldaten- und Reservistenvereins Reichling. Bei der Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal wurde der Gefallenen, Vermissten und Verstorbenen der Gemeinde sowie der Opfer von Krieg, Terror und Gewalt gedacht.

Bürgermeisterin Margit Horner-Spindler erinnerte in einer bewegenden Ansprache an die eigene Familiengeschichte. Nach Böllerschüssen und dem Lied „Ich hatt’ einen Kameraden“ formierte sich der Zug unter den Klängen der Musikkapelle ins Gasthaus Mitschke zur Jahreshauptversammlung, wo Vorsitzender Karl Sporer begrüßte.

Thema war unter anderem die Zusammenlegung der Vorstände von Veteranen und Reservistenkameraden. Vor 25 Jahren, im November 1994, wurde als Ergänzung zum Veteranenverein eine Sparte des Veteranenvereins, der Reservistenverein ins Leben gerufen, um einen Anreiz für jüngere Mitglieder zu schaffen, neue Mitglieder zu gewinnen, und um zusätzliche Aktionen und Aktivitäten anzubieten.

So wurden in den vergangen Jahren Grillen an Fronleichnam, Schießwochenenden im Verband Oberland, Biwaks, Bau eines Marktstandes und damit Teilnahme am Reichlinger Weihnachtsmarkt mit Wurstverkauf, Schlauchbootfahrten, Ausflüge und vieles mehr veranstaltet. Erlöse wurden und werden weiterhin für soziale Zwecke verwendet.

Von Anfang an war Herbert Jänsch Vorsitzender. Nun wird er als Beisitzer im „Veteranen-, Soldaten- und Reservistenverein“ weiterhin tätig sein. Die Reservistenkameradschaft wird sich auch zukünftig treffen. Weihnachtsfeier und Reservistengrillen an Fronleichnam soll es nach wie vor geben. Die Zusammenlegung ist notwendig, weil sich bei den Reservisten kein Vorstand mehr fand. Die Kasse wurde dem Schatzmeister der Veteranen übergeben. Sporer informierte, dass im Jahr 2022 das 150. Gründungsjubiläum ansteht. Dies soll in einem größeren Rahmen gefeiert werden. Bei den Ehrungen wurde Johann Mastaller zum Ehrenmitglied ernannt. Für 50 Jahre wurde Peter Röden, für 30 Jahre Reinhold Schmid, für 25 Jahre Fritz Bremauer, Markus Forschner, Fritz Graser, Karl-Heinz Lindner, Manfred Ludwig, Thomas Mayr, Magnus Ostenrieder, Hubert Rapp, Josef Schäferle, Alfons Schelkle, Martin Sepp und Florian Stadler sowie für 20 Jahre Wolfgang Bauer und Ralf Peters geehrt. (klö)

