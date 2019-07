vor 58 Min.

Gaudi trotz Mückenplage

Zeltlager im Uttinger Jugendhaus

Dieses Jahr konnte die Jugend des TV Prittriching ihr traditionelles Zeltlager wie in alten Zeiten mit Radl und Bulldog antreten. 26 Teilnehmer machten sich auf den Weg nach Utting am Ammersee. Auf halber Strecke wurden sie vom schlechten Wetter eingeholt, sodass sie ab St. Ottilien mit dem Zug weiterfuhren.

Am Ammersee angekommen bezogen alle ihre Zimmer im Jugendübernachtungshaus – die Zelte blieben wegen der Mückenplage daheim – und nach dem Essen ließen sie den Abend bei Kennenlern-Spielen und Lagerfeuer ausklingen.

Bei bestem Wetter ging es am nächsten Tag ins Strandbad nach Utting. Dort wurde nicht nur der Sprungturm ausgiebig getestet, sondern auch eine Runde auf den ausgeliehenen Tretbooten gefahren. Abends wurde gegrillt, und beim anschließenden Singen und „Werwolf“-Spielen konnte man dank langer Kleidung und viel Autan doch noch den schönen Sommerabend genießen.

Am nächsten Tag machten sich die Jugendlichen auf zum Dampfersteg in Utting, mit dem Schiff fuhr man nach Herrsching und von dort wurde durchs Kiental hindurch der „Heilige Berg“ Andechs erklommen. Oben gab es einen standesgemäßen Empfang mit Blasmusik, und so schmeckte die Brotzeit gleich doppelt so gut.

Kaum waren die Jung-TVPler wieder im Jugendübernachtungshaus angekommen, fielen auch schon die ersten Tropfen, und so freuten sich alle, dass sie das leckere selbst gemachte Gulasch im Trockenen genießen konnten.

Den letzten Abend verbrachten die Jugendlichen mit Sport, Spiel und Gesang, und nach einer allerletzten Runde „Werwolf“ fielen alle erschöpft und zufrieden ins Bett. (lt)

Themen Folgen