vor 27 Min.

Oktoberfest, Ammersee und Andechs

Eine erfüllte Woche der Uttinger mit Gästen aus Auray

Die Gemeinde Utting hatte kürzlich Gäste aus Auray in der Bretagne zu Besuch. Bei strahlendem Sonnenschein begrüßte das Partnerschaftskomitee Utting-Auray eine Delegation aus der bretonischen Partnerstadt. Unter den Gästen waren elf Personen, die zum ersten Mal die Reise nach Utting antraten. Die Uttinger hatten sich ein vielfältiges Programm ausgedacht, um ihren Gästen die Schönheit Bayerns zu zeigen.

Am Samstag hatten die Bretonen einen Stand auf dem Uttinger Markt, an dem sie köstliche bretonische Spezialitäten, zum Beispiel Cidre, Kekse und Fischkonserven anboten.

Die beste Einführung ins bayerische Brauchtum begann am Sonntag in München mit der Besichtigung des Trachten- und Schützenfestzugs mit anschließendem Besuch des Oktoberfests. Zur Erholung war am Montag kein Programm, es stand den Familien frei, etwas mit ihren Gästen zu unternehmen.

Am Dienstag ging es nach Leutkirch, um die Glasmanufaktur Schmidsfelden zu besuchen. Von der Vorführung waren alle sehr begeistert. Nach dem Mittagessen hatte die Gruppe Zeit, durch die schöne Altstadt von Leutkirch zu bummeln.

Mittwochs war eine Dampfer-Rundfahrt auf dem Ammersee angesagt. In Utting ging’s an Bord, und zum Mittagessen wurden Weißwürste mit Brezen serviert. Am Donnerstag ging die Fahrt nach Mittenwald. Dort wanderte man zum Wasserfallsteig. Nach einer Stadtführung konnte man noch die schön bemalten Hausfassaden bewundern.

Der Besuch von Kloster Andechs durfte natürlich nicht fehlen. Bei herrlichem Wetter auf der Terrasse bei einer zünftigen Brotzeit fühlten sich alle wohl. Freitagabend folgte das Abschiedsessen mit Ansprachen, Übergabe der Gastgeschenke und viel Tanz. Am letzten Besuchstag, dem Samstag, wurden auf dem Markt noch die restlichen bretonischen Spezialitäten verkauft, bevor die Gäste zur Rückreise in die Bretagne aufbrachen. Ein Wiedersehen soll voraussichtlich 2020 an Pfingsten in Auray sein. (lt)

