Tipps zu Kartoffeln

Ehrungen und Vortrag bei der Versammlung in Geltendorf

Kürzlich fand die Jahresversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Geltendorf/Kaltenberg statt.

Nach der Begrüßung durch den Vorstand Franz Schröttle junior und der Totenehrung berichtete dieser, was im Jahr 2019 alles im Verein unternommen wurde. Nach dem Kassenbericht wurden langjährige Mitglieder des Vereins geehrt. Die Ehrennadel in Silber für 25 Jahre im Verein erhielten Christa Diehl, Walter Keberle, Siegfried Metzger, Marianne Schießl und Magdalena Schuster. Die Ehrennadel in Gold für 40 Jahre Vereinsmitgliedschaft erhielten Josef Dietmaier und Adolf Hirschvogel. Die Ehrennadel mit Kranz für 50 Jahre im Verein bekam Johann Maier und die Ehrennadel am Bande für 60 Jahre im Verein erhielt Johann Winterholler. Dieses Jahr verlieh der Verein die Ehrenmitgliedschaft für besondere Verdienste an Olga und Werner Tenschert, die sich im Vorstand und beim Presshaus in herausragender Weise engagiert haben. Anschließend gab der Vorstand einen Abriss über die Planungen im Jahr 2020: Im Juni wollen die Vereinsmitglieder zum Mostbauern nach Bad Waldsee fahren. Im August zeigt Traudl Manka wieder, mit welchen Kräutern und wie der Kräuterbuschen für Maria Himmelfahrt richtig gebunden wird. Ab August soll das Presshaus in Betrieb genommen werden.

Im September gibt es einen Halbtagesausflug zur Sennerei Lehern und einen Kurs zum Thema Kraut und andere Gemüse einmachen. Im Oktober will Johann Winterholler einen Diavortrag zum Thema „Geltendorf, wie es früher war“ halten. Und im Dezember hält der OGV wieder eine Weihnachtsfeier ab.

Anschließend gab es einen interessanten Vortrag von Christian Landzettel zum Thema „Kartoffeln, Tipps für Verbraucher und Hobbygärtner“.

Die Blumentombola rundete die Veranstaltung ab. (lt)

