Wo die Kaiser wohnten

Fahrt führt ins Schwäbische

Einen Ausflug ins „Ländle“ hatte Reiseleiter Ernst Drexl für die Mitglieder und Gäste der Behinderten- und Versehrten-Sportgemeinschaft (BVSG) Landsberg vorbereitet und damit von den 50 Teilnehmern viel Lob geerntet.

Bereits der Auftakt geriet zu einem unvergesslichen Erlebnis: Ein Besuch der Burg Hohenzollern. Jene majestätische Anlage, die auf einem der Schwäbischen Alb vorgelagerten Bergkegel thront und den Besuchern einen spektakulären Rundblick eröffnet. Dieser Stammsitz der Hohenzollern diente fast tausend Jahre lang als Domizil preußischer Könige und deutscher Kaiser. Heute ist die Burg Hohenzollern ein attraktives kulturelles Veranstaltungszentrum.

Im zweiten Teil des Ausflugs ins „Ländle“ besichtigten die Gäste Schwäbisch Hall, eine der schönsten historischen Städte Süddeutschlands. Die einst von den Staufern gegründete Salzsiederstadt am Fluss Kocher begeisterte durch ihren attraktiven Marktplatz, aber auch ihre teilweise erhaltene historische Stadtmauer, zahlreiche Türme, überdachte Holzbrücken und mittelalterliche Gassen. Am zweiten Tag standen die malerischen Bürgerhäuser und beeindruckenden Kirchen der Stadt Ellwangen auf dem Programm. Den krönenden Abschluss der Reise bildete die Klosterkirche Ochsenhausen. Nach einer sachkundigen Führung stimmte Veronika Döring „Großer Gott, wir loben dich“ an. Und in dieses bekannte Kirchenlied stimmten alle mit ein. (her)

