Vilgertshofen

vor 18 Min.

Das "Vilgertshofer Fest" lockt wieder die Massen an

Plus Bei der Stummen Prozession mit lebenden Bildern aus dem Alten und Neuen Testament säumten Tausende Besucher den Weg. Danach ging es mit dem Markttreiben an die weltlichen Genüsse.

Von Romi Löbhard Artikel anhören Shape

Ausnahmezustand in Vilgertshofen: Die "Stumme Prozession" am Sonntag nach Maria Himmelfahrt ist eine Konstante und ein Traditionsfest im südlichen Landkreis Landsberg. Schon in den frühen Morgenstunden bauen Fieranten in Erwartung vieler Kaufwilliger ihre Marktstände auf. Das ganze Dorf ist festlich geschmückt und der große Platz an der Wallfahrtskirche bereits für den Festgottesdienst hergerichtet.

Das "Vilgertshofer Fest", wie es aufgrund der Verbindung Kirche und Welt, Prozession und Markttreiben landläufig heißt, lockte auch dieses Jahr wieder die Massen an. Ankommende Gäste blieben an diversen Marktangeboten hängen, viele von ihnen aber wanderten zielstrebig Richtung Kirchenplatz. Die aufgestellten Sitzbänke waren schnell belegt. Gefragt waren bei strahlender Sonne und sommerlicher Hitze bereits am frühen Vormittag allerdings auch die vielen möglichen Stehplätze im Schatten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen