Damen der Lechrain Volleys erhalten Schützenhilfe

Für die Damen der Lechrain Volleys ist die Saison noch nicht zu Ende: Knapp schaffen sie es in die Relegation, um den Verbleib in der Landesliga zu sichern.

Am letzten Spieltag in der Volleyball-Landesliga ging es für die Damen der Lechrain Volleys darum, den direkten Abstieg zu vermeiden. Beim SV Mauerstetten trafen die LRV-Damen auf den direkten Konkurrenten im Kampf um den Relegationsplatz. Und dieser letzte Spieltag war nichts für schwache Nerven.

Einen Punkt benötigten die LRV-Damen in diesem Spiel, um die Gastgeberinnen nicht vorbeiziehen zu lassen. Ansonsten mussten sie auf Schützenhilfe durch den TSV München Ost hoffen, für den es aber um nichts mehr ging. Die LRV-Damen wollten natürlich aus eigener Kraft die Relegation sichern. Aufgrund einiger Eigenfehler und starker Aufschläge des gegnerischen Teams ging der erste Satz mit 25:18 an Mauerstetten. Im zweiten Satz kamen die Lechrainerinnen immer besser ins Spiel und kämpften um jeden Ball. Trotzdem mussten sie sich am Ende mit einem knappen 25:27 geschlagen geben.

Die Damen der Lechrain Volleys geraten noch mehr unter Druck

Jetzt hieß es alles oder nichts: Allen war klar, dass die LRV-Damen den nächsten Satz gewinnen mussten, um weiter eine Chance auf einen Punkt zu haben. Das Motto war nun zurückkämpfen und noch einmal alles geben. Nach einigen gekonnten Angriffen, guten Blocks, sowie starken Aufschlägen holten sich die LRV-Damen den Satz mit 25:19 - doch das reichte noch nicht. Und ausgerechnet an diesem Tag fehlte die nötige Konstanz, die Nerven spielten auch eine Rolle und so ging der vierte Satz an Mauerstetten. Mit der 1:3-Niederlage begann das Zittern, denn mit einem Sieg im zweiten Spiel würde Mauerstetten die Lechrain Damen direkt in die Bezirksliga schicken.

Am 27. April finden die Relegationsspiele statt

In einem spannenden Fünf-Satz-Spiel setzten sich letztendlich die Damen des TSV München Ost durch und gewannen 3:2 gegen das Allgäuer Team. Somit hatten die Lechrainerinnen Glück und konnten sich trotz einer nicht ganz so starken Leistung das Ticket für die Relegation sichern. Jetzt heißt es noch einmal zwei Wochen intensives Training, um am 27. April bei der Relegation alles geben zu können. In dieser treffen die LRV Damen auf die Zweitplatzierten der Bezirksliga Oberbayern West und Schwaben - die Gegnerinnen sind die dritte Mannschaft des TSV TB München und die Zweite der DJK Hochzoll.

U16 w Für die U16-Mädchen der Lechrain Volleys hätte es beim ersten Ranking-Turnier nicht besser laufen können. In den ersten beiden Spielen setzten sie sich gegen Lenggries und Germering II in drei beziehungsweise zwei Sätzen durch. Auch das letzte Spiel gegen Angstgegner Unterhaching war diesmal eine klare Angelegenheit: Mit 25:17 und 25:18 holten sich die LRV-Mädchen den Turniersieg.

U13 w Immerhin ein Mittelfeldplatz sprang für die U13-Mädchen bei der oberbayerischen Meisterschaft heraus. Dennoch ist Trainer Stefan Huber überzeugt: Da wäre viel mehr drin gewesen. Am Ende dürften die LRV-Mädchen an der mangelnden Erfahrung gescheitert sein, denn phasenweise zeigten sie immer wieder, dass sie spielerisch durchaus zu mehr in der Lage sind. In dem Feld mit 24 Mannschaften belegten die LRV-Mädchen so am Ende Platz 13. (AZ)