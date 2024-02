Walleshausen

17:35 Uhr

Pfarrhof Walleshausen: Kirche und Verein sind sich grundsätzlich einig

Plus Um den Walleshauser Pfarrhof gab es in den vergangenen Jahren viel Missstimmung. Jetzt deutet sich eine Lösung zwischen Kirche und Pfarrhof-Verein an.

Von Gerald Modlinger

Zu einem "Winterumtrunk" hatte Ende Januar der Verein der Freunde des Walleshauser Pfarrhofs geladen. Der seit einem Jahr bestehende Verein will den seit 2017 weitgehend leer stehenden barocken Pfarrhof für Walleshausen erhalten. Was hat sich diesbezüglich in dieser Zeit getan? Unsere Redaktion hat aus Anlass des Winterumtrunks bei Vorstandsmitglied Monika Lang nachgefragt. Sie berichtet von einer "grundsätzlichen" Verständigung mit der Kirche.

Über die Zukunft des Pfarrhofs in Walleshausen hatte es heftige Auseinandersetzungen gegeben, die mit den Ausschlag gaben, dass der frühere Pfarrer von Geltendorf, Thomas Wagner, im vergangenen Jahr die Pfarreiengemeinschaft verließ, in die 2017 auch Walleshausen eingegliedert worden war. Damals ging der letzte Walleshauser Pfarrer Prof. Dr. Petar Vrankic in den Ruhestand. Seither steht der Pfarrhof weitgehend leer. Was tun damit? Angesichts eines erheblichen Sanierungsaufwands strebte die Kirche wie in vielen anderen vergleichbaren Fällen einen Verkauf an. In Walleshausen regte sich massiver Protest, Ende 2022 formierte sich der Verein der Freunde des Pfarrhofs.

