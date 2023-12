Historischer Moment: Ein Wappen für Pestenacker

Der kleine Ort Pestenacker hat nun ein eigenes Wappen. Die Wahl fiel auf ein vierteiliges Design, das die Geschichte und Natur des Ortes widerspiegelt.

Anfang Dezember herrscht "Wetterchaos" in Oberbayern, doch etwas mehr als 50 Menschen machen sich trotz andauernden Schneefalls auf den Weg zu einer einmaligen Abstimmung in der Hütte am Dorfplatz in Pestenacker, um dort über das künftige Ortswappen zu entscheiden. Einige hatten vorher per Briefwahl abgestimmt, sodass nun insgesamt 64 Stimmen ein neues Wappen wählten.

Darf denn ein Ortsteil überhaupt ein eigenes Wappen führen? Fakt ist, dass Pestenacker bisher kein eigenes Wappen hatte, denn der 300-Seelen-Ort im nördlichen Landkreis ist Teil der Großgemeinde Weil. Doch laut den Initiatoren der Abstimmung können sich die wenigsten Pestenackerer mit dem Gemeindewappen von Weil identifizieren. Es zeigt das Kreuz des römisch-katholischen Deutschen Ordens sowie eine Schafschere, die Teil des Wappens der Haldenberger waren. Sowohl Deutschherren als auch Haldenberger besaßen Besitzungen in Weil, aber nie in Pestenacker, wo andere Adelige und Klöster ihre Güter hatten. So kam der Dorfverein Pestenacker auf die Idee, ein eigenes Ortswappen zu initiieren. „Hierbei wird nicht in die Vorschriften des öffentlichen Rechts bezüglich kommunaler Hoheitszeichen eingegriffen, denn Ortswappen werden außerhalb von Amtshandlungen geführt; sie sind keine staatlichen Insignien, sondern zivilrechtlich sanktionierte Symbole lokaler Identität.“, schreibt Jörg Mantzsch, Heraldiker auf seiner Internetseite. Er hat schon über 600 kommunale Wappen entworfen oder aktualisiert.

Nachdem sich die Vertreter vom Veteranen- und Kameradenverein, Feuerwehrverein und Dorfverein Pestenacker bei einem Vorabtreffen darauf verständigt hatten, das Wappen in Auftrag zu geben, tritt nun der Dorfverein als Stifter des Wappens auf, kümmerte sich um die Erstellung durch den Magdeburger Heraldiker Mantzsch und überträgt das Recht zur Führung auf die beiden anderen Vereine. „Ortswappen sind keine Relikte der Vergangenheit, sondern haben einen nicht zu unterschätzenden gesellschaftlichen Wert, denn sie sind sichtbarer Ausdruck einer Identität, auf die sich die Menschen besinnen und miteinander verbunden fühlen“, so Mantzsch.

Neues Wappen für Pestenacker: Das vierteilige Design, spiegelt die Geschichte und Natur des Ortes wider. Foto: Dorfverein Pestenacker e.V.

Gewonnen hat schließlich ein vierteiliges Wappen: Die gekreuzten Ähren stehen für die Landwirtschaft im und um den Ort herum, denn die Gegend um Pestenacker wird immer noch als die Kornkammer des Landkreises bezeichnet. Zwei Wellenlinien symbolisieren den Verlorenen Bach und den Loosbach, in dessen Nähe die steinzeitliche Siedlung (zwei gekreuzte Steinbeile) gefunden wurden, das heutige Weltkulturerbe. Schließlich findet man auch noch das Ulrichskreuz, das den Bau der Ortskirche St. Ulrich versinnbildlicht.

Die Farben gelb-schwarz gehen auf eine Besonderheit zurück: Im Chorbogen des eben genannten Kirchenbaus finden sich zwei Wappen, die wohl auf Stiftungen an die Kirche zurückgehen. Das linke Wappen ist das der Fugger zu Kirchberg und Weißenhorn, ehemaliger Hofmarksbesitzer von Pestenacker. Allerdings stimmen die Farben nicht mit dem Original überein. Alles was ursprünglich blau oder rot war, ist in diesem Wappen schwarz, was zu den vorherrschenden Farben gelb und schwarz führt. Diese Eigentümlichkeit führte nun zu den beiden Ortsfarben, die zwar der Flagge von Baden-Württemberg ähneln, aber vertauscht erscheinen. Ein oben gewölbter mit geschrägten Flanken zulaufender Schild umrandet die vier Motive.

Der Dorfverein wird den Eintrag in die Ortswappenrolle des Herolds, eines Vereins für Heraldik, Genealogie und verwandte Wissenschaften zu Berlin anstreben, damit ein Schutz gegen irrtümliche oder missbräuchliche Verwendung des Wappenbildes durch Dritte gegeben ist. Für 2024 ist eine Flaggenweihe mit Feier auf dem Dorfplatz geplant. (AZ)