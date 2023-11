Neues aus dem Kreistag Weilheim-Schongau

Im benachbarten Landkreis wird ein Nachtragshaushalt verabschiedet, der unter anderem die Kosten für die Krankenhäuser abdeckt. Zudem soll ein neuer Radweg entstehen.

Der Kreistag des Landkreises Weilheim-Schongau hat in seiner Sitzung Ende Oktober in Weilheim die Nachtragshaushaltssatzung 2023 mit großer Mehrheit verabschiedet (Abstimmungsergebnis 42:7 Stimmen). Dieser Schritt war nötig, um die gestiegene Kosten und Investitionen zu bewältigen. Unter anderem sind im Verwaltungshaushalt höhere Betriebskostenzuschüsse für die beiden Kreiskrankenhäuser, Kürzungen bei Beschaffungen, Einsparungen im Bereich Personalausgaben und ÖPNV sowie weitere Kosteneinsparungen zu verzeichnen.

Neuer Radweg in Hohenpeißenberg für sicheren Verkehr

Der Kreistag des Landkreises Weilheim-Schongau gab in der Sitzung zudem grünes Licht für den Bau eines sicheren Geh- und Radwegs entlang der Kreisstraße WM 22. In Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik, dem Freistaat, dem Landkreis Weilheim-Schongau und der Gemeinde Hohenpeißenberg wird der Bau des durchgehenden Radwegs ermöglicht. Die Maßnahme wird voraussichtlich im Frühjahr oder Sommer 2024 beginnen. Die geplante Maßnahme basiert auf einem Planungsentwurf, der den Lückenschluss einer wichtigen Ost-West-Hauptverbindung im Alltagsradroutennetz des Landkreises vorsieht. Der Bund wird die Baukosten vorfinanzieren und dem Landkreis Weilheim-Schongau sowie der Gemeinde Hohenpeißenberg Teilrechnungen nach Baufortschritt zukommen lassen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 5,2 Millionen Euro, wovon 4,1 Millionen Euro förderfähig sind. Der Landkreis hat bereits Eigenmittel in Höhe von 1,0 Millionen Euro im Haushalt für das Jahr 2023 veranschlagt.

Die Baumaßnahme, die den Verwaltungskostenanteil einschließlich Mehrwertsteuer gemäß der Vereinbarung beinhaltet, wurde mit einem Zuwendungsantrag des Landkreises in Höhe von 80 Prozent der Gesamtkosten beantragt. Der geplante Baubeginn ist für Frühjahr oder Sommer 2024 vorgesehen. Mit diesem Schritt sollen die Verkehrsverhältnisse und die Verkehrssicherheit in Hohenpeißenberg verbessert werden. (AZ)