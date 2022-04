Unbekannter zündelt in Feldscheune bei Wielenbach

Ein Unbekannter macht in einer Scheune bei Wielenbach ein Lagerfeuer. Dabei lagern in dem Stadel Hackschnitzel und Heu.

Äußerst leichtsinnig war ein Unbekannter, der in einer Feldscheune bei Wielenbach im Landkreis Weilheim-Schongau gezündelt hat. Denn in dem Holzstadel lagern Hackschnitzel und Heu.

Wie die Polizei meldet, zündete der Unbekannte zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt in den vergangenen Wochen in dem Stadel ein Lagerfeuer an. Der Holzstadel befindet sich südlich des eigentlichen Ortsgebietes auf der Zufahrt zur Bruder-Konrad-Kapelle.

Eine Europalette verbrannt

Der Unbekannte verbrannte unter anderem eine in der Scheune gelagerte Europalette. Durch das Lagerfeuer wurde die Bodenplatte beschädigt, ferner hätte aufgrund der dort gelagerten Hackschnitzel und eines Restbestandes an Heu leicht ein Brand entstehen können. Insofern wird nun von der Polizei nicht nur wegen einer Sachbeschädigung, sondern auch wegen des Herbeiführens einer Brandgefahr gegen Unbekannt ermittelt. (lt)

