Windach

vor 49 Min.

Der Musikverein Windach lässt den Frühling erwachen

Nicht nur musikalisch, sondern auch in der Ausschmückung der Windacher Grundschulaula war der Frühling beim Konzert des Musikvereins zu spüren.

Plus Von Tschaikowskis Blumenwalzer bis zu einer Aprilwetter-Musik: Der Windacher Musikverein zeigt sich beim Frühjahrskonzert ganz vielseitig.

Von Romi Löbhard

„Wärmende und mitreißende Melodien“ versprach Simon Schmid, Vorsitzender der Musikkapelle Windach, zu Beginn des Jahreskonzerts mit dem Titel „Frühlingserwachen“. Das Versprechen hielt das Orchester unter der Leitung von Thomas Schmidt beziehungsweise hatte als Auftakt mit dem feierlich-festlichen, schwungvollen Marsch „Euphoria“ von Martin Scharnagl bereits eine wohlklingende Kostprobe davon serviert, wie sich das im Konzertverlauf anhören wird.

Im Mittelpunkt stand aber nicht nur der Frühling, sondern auch die Tuba, Instrument des Jahres 2024. Das Publikum in der proppenvollen Aula der Grundschule durfte also gespannt sein. Der gewohnte Konzertsaal hatte die Veranstalter im Vorfeld vor etliche Herausforderungen gestellt. Wegen der Schulsanierung musste die Aula verkleinert werden, das bedeutete an anderer Stelle Platz schaffen für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Zudem ist die Musikkapelle laut Simon Schmid mittlerweile auf erfreuliche rund 50 Musikerinnen und Musiker angewachsen, auch sie benötigten entsprechend mehr Raum.

