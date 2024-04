Tauziehen um eine Agri-PV-Anlage in Hechenwang geht weiter

Plus Ein Landwirt will auf einem Grundstück bei Hechenwang Viehweide und Stromerzeugung kombinieren. Doch der Windacher Gemeinderat zeigt dafür wenig Sympathie.

Mit den Gemeindewerken ist die Gemeinde Windach seit dem vergangenen Jahr auch gut im Geschäft mit der Erzeugung von Strom durch Photovoltaik. Nördlich der Autobahn wird auf einer Fläche von 5,4 Hektar ein großes Solarfeld mit einer maximalen Nennleistung von 6,8 Megawatt betrieben. Als jetzt ein Landwirt einen Bauantrag für die Errichtung eines Solarfelds auf einer Weide zwischen Hechenwang und Steinebach vorlegte, zeigte sich der Gemeinderat weniger aufgeschlossen gegenüber der Erzeugung regenerativen Stroms. Das gemeindliche Einvernehmen wurde mehrheitlich versagt.

Der Antragsteller ist der aus Oberwindach stammende Kottgeiseringer Landwirt Erich Klas. Ihm gehört östlich der Wochenendhaussiedlung in Steinebach ein gut ein Hektar großes Grünland-Grundstück. Dieses hat er schon länger im Blick, um darauf eine Photovoltaikanlage, genauer gesagt eine Agri-Photovoltaikanlage, zu errichten.