Ära „Rudl“ geht zu Ende: Rudolf Stelzer wird von BLSV verabschiedet

Rudolf Stelzer aus Buch wird zum Ehrenmitglied im Bayerischen Landessportverband ernannt. Bernhard Martin übernimmt dessen Amt.

Rudolf Stelzer, einer der verdientesten Bürger der Marktgemeinde Buch, ist im Rahmen einer erweiterten Vorstandssitzung für besondere Verdienste im Bayrischen Landessportverband (BLSV) geehrt worden. Er hatte sich ein halbes Jahrhundert lang als Stellvertreter und Baureferent für den Verein engagiert – und wurde nun zum ersten Ehrenmitglied in der Geschichte des BLSV ernannt. Erich Winkler, Kreisvorsitzender des BLSV sowie Ehrenvorsitzender Thorsten Freudenberger überreichten ihm die Urkunde.

Bernhard Martin aus Illerberg wurde zum Nachfolger gewählt: Er ist nun stellvertretender Vorsitzender und Baureferent des BLSV. Der Illerberger engagiert sich schon lange im Sport, unter anderem ist er Torwarttrainer. Seit Stelzer erkrankt war, hatte er das Amt in den vergangenen eineinhalb Jahren bereits kommissarisch geführt. Nun erfolgte die offizielle Übergabe im Sportheim in Buch – dort, wo alles begann.

Für das passende Ambiente bei dieser Feier sorgte Stelzers Tochter, die seit dem Schlaganfall ihres Vaters immer an dessen Seite ist. Der 90-Jährige ist seit 1947 Mitglied beim TSV Buch und war maßgeblich am Bau des Sportplatzes beteiligt. Nur einen Steinwurf vom Sportplatz entfernt wohnt er – und für ihn war es eine Herzenssache, dort seine sportlichen Wegbegleiter des BLSV noch einmal zu treffen.

Stelzers ehrenamtliches Engagement hatte 1972 in der aktiven Mitwirkung im Vorstand des BLSV gemündet. Er war von da an Mitglied der Sportkommission im Landkreis Illertissen und später im Landkreis Neu-Ulm. „Für den Sportkreis 8 im Bayrischen Landessportverband bist du ein halbes Jahrhundert tätig gewesen, wir haben dir viel zu verdanken,“ sagte Erich Winkler in seiner Laudatio. „Zurückblickend kann ich nur sagen: Mit unserem Rudl geht eine Ära zu Ende.“

Thorsten Freudenberger ergänzte: „Par excellence hast du dein Amt als Stellvertreter und Baureferent beherrscht.“ Die vielen Projekte hätten den Landkreis Neu-Ulm geprägt, die baulichen Spuren blieben für alle weiterhin sichtbar.

„Auch meine ersten Schritte als ehemaliger Vorsitzender hast du begleitet und mir geduldig die Abläufe und Hintergründe im Verein erklärt.“

Peter Schmid, Ehrenvorsitzender und langjähriger Weggefährte Stelzers, sagte: „Seine jahrzehntelangen Erfahrungen als Referent für Baumaßnahmen und Sanierungen, Antrags-, Finanzierungs- und Förderungsbelange führten dazu, nachhaltige Entwicklungen im Verein einzuleiten. Ein Wissen, auf das wir weiter aufbauen können.“ (zedo)

