Trotz unbekannter Krankheit: Eine Alerheimer Familie hält zusammen

Plus Luna Döbler aus Alerheim hat seit elf Jahren eine Krankheit, von der niemand weiß, was es ist. Die Familie hält zusammen, doch jeder Ausflug muss genau geplant werden.

Ein umgebauter Bauernhof in Alerheim ist das Zuhause einer Familie, deren gesamtes Leben auf die Bedürfnisse ihrer Tochter Luna ausgerichtet ist. Werner Döbler ist gebürtiger Alerheimer, er, seine Frau Anja und die 11-jährige Livia leben gerne hier, ein schönes Haus und ein idyllischer Garten bilden ein perfektes Ambiente für ungetrübt scheinendes Familienglück. Und doch ist in dieser besonderen Familie alles anders.