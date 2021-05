Neresheim

27.05.2021

Neue Chefärztin im Neresheimer Krankenhaus reizt die Herausforderung

Plus Dr. Annette Reeh ist die neue Chefärztin im SRH Fachkrankenhaus in Neresheim. Sie freut sich auf die Herausforderungen, die sich ihr stellen werden.

Von Viktor Turad

In der Führungsspitze des SRH Fachkrankenhauses Neresheim zeichnet sich ein Wechsel ab, der Schritt für Schritt erfolgt: Dr. Annette Reeh, die seit September vergangenen Jahres in der Klinik tätig ist, ist zur Chefärztin und Leiterin der neurologischen Frührehabilitation ernannt worden. Die Intensivmedizin leitet weiterhin Chefarzt Dr. Bernd Eifert, der zugleich Ärztlicher Direktor des Hauses ist. Ende kommenden Jahres tritt er in der Ruhestand und Annette Reeh übernimmt dann die Funktion der Ärztlichen Direktorin. Zum Einzugsbereich der Klinik gehört auch Bayrisch-Schwaben bis in die Gegend von Augsburg und Kempten.

Themen folgen