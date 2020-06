50 Jahre Orgel in der Erlöserkirche: Die Königin feiert Geburtstag

Plus Die Orgel der Erlöserkirche jubiliert nachträglich zu ihrem Jubiläum.

Man soll die Feste feiern, wie sie fallen - und wenn sie einmal nicht gefeiert werden können, dann holt man dies einfach nach: So geschehen mit dem Jubiläum der Orgel in der evangelischen Erlöserkirche der Kurstadt. Ursprünglich ist sie bereits im letzten Jahr 50 Jahre alt geworden. Doch da stand eine umfangreiche Kirchensanierung samt Generalüberholung der Königin der Instrumente an. Und so wurde eben in diesem Jahr nachgefeiert - nicht weniger klangvoll, jedoch in Corona-Zeiten ohne das sonst übliche Drumherum.

Kurseelsorger Matthias Weiß freut sich

Dafür jedoch mit einem Festgottesdienst samt Festprediger. Kurseelsorger Matthias Weiß oblag diese Aufgabe. Zum fünften Mal schon ist er in der Kurstadt als Kurprediger tätig - diesmal allerdings nur für zwei Wochen statt der üblichen drei. Das tat seiner Freude jedoch keinen Abbruch, auch wenn er lange überlegt hat, ob er angesichts seines Alters von 69 Jahren in Corona-Zeiten von Neuendettelsau nach Bad Wörishofen kommen sollte.

Letztlich gab die Aussicht, dass nun wieder Kurgäste und Touristen in die Heimat Sebastian Kneipps kommen dürfen, den Ausschlag. Weiß: „Die Kirche muss bereit sein, wenn wieder Gäste kommen.“ So bietet er denn auch Vorträge und Bibelarbeit an. Bad Wörishofen und vor allem die Erlöserkirche ist für Weiß inzwischen zu einem Stück Heimat geworden. Und so kennt er die Orgel der Firma Steinmeyer (Öttingen) sehr genau. Fasziniert war er von diesem Instrument von Kindesbeinen an.

Vituose Künstler spielen auf Bad Wörishofer Orgel

Und diese Faszination ließ ihn nicht mehr los, vor allem, wenn sich dann noch so künstlerisch hochbegabte und hochengagierte Menschen mit der Orgel verbünden und ihr musikalisches und virtuoses Können in sie hineinlegen wie die Kantorin der Erlösergemeinde, Tanja Schmid. Sie zog im Laufe des Festgottesdienstes alle Register ihres Könnens, ließ Orgelmusik in all ihren Facetten erleben.

Weiß: „Jede Orgel hat eine eigene Persönlichkeit, jede Orgel hat ihren eigenen Charakter, jede Orgel klingt irgendwie anders. Es wirkt auf mich fast wie ein Wunder, wie Orgelvirtuosen das Instrument mit Leben füllen, Mensch und Instrument verbünden sich da miteinander“. Eine Orgel sei ein „vielseitiges Instrument, brausend, aber auch leise, wuchtig, aber auch zart, mit vielen ganz unterschiedlichen Registern, die unterschiedliche Arten von Tönen hervorzubringen vermögen, mit dem manche Organisten und Organistinnen jeden Liedvers wieder anders begleiten, dem Anlass entsprechend unterschiedliche Musik hervorzubringen vermögen, unterschiedliche Gefühlslagen widerspiegeln und ausdrücken können, fröhlich und klagend, hoffend und verzweifelnd. Alte Musik, moderne Musik, konventionell - aber auch für Jazzmusik kann eine Orgel taugen.“

Lebensgeist durch Orgelklang

Gerade die Sinnlichkeit einer Orgel gehöre zu dem, was einen Gottesdienst zu einem Gottesdienst macht. Der Klang einer Orgel könne mit neuem Lebensgeist erfüllen, der Geist Gottes kann durch sie wirken. Weiß: „Und dann kann die Orgel auch Musik anstimmen, die meiner Trauer, meiner Niedergeschlagenheit, meiner Verzweiflung ihre Töne geben. Musik, die mich versteht.“

Weiß ging auch auf die besondere Situation durch die Corona-Pandemie in den Kirchen ein und maß der Orgel hierbei eine herausragende Rolle zu: „ Gerade leben wir in einer Zeit, in der unser Singen im Gottesdienst nur eingeschränkt bis gar nicht erklingen kann. Es fehlt etwas von dem, was den Gottesdienst zum Gottesdienst macht. Chöre sind verstummt, Posaunenchöre auch, weil eben der Atem auch noch eine andere Seite hat: er kann Krankheitserreger wunderbar verteilen, damit auch das Coronavirus, das gerade unser Leben an allen Ecken und Enden einschränkt. Aber die Orgel, die kann noch erklingen, gut so! Dieses Instrument kann auch dieses Virus nicht aus der Fassung bringen.

Mit der Vielfalt dessen, was sie herzugeben vermag, mit den leisen Tönen, den lauten Tönen, der sanften Musik eines oder wenigen Register, mit dem Brausen aller Töne, mit klagenden Tönen, mit fröhlichen Tönen. So bringt die Musik der Orgel Leben in uns hinein, erfüllt mit dem lebenschaffenden Geist Gottes. Und bringt uns damit auch durch diese Zeit des eingeschränkten Lebens, durch so manche Ängste und Ungewissheiten.“ Dass dies auch weiterhin geschehen möge gab Weiß als Geburtstagswunsch weiter. Für den liturgischen Teil des Festgottesdienstes war Pfarrerin Susanne Ohr zuständig, die in Gebeten vor allem die Hoffnungszeichen in dieser schweren Zeit herausstellte.

Folgende Termin bietet Kurseelsorger Matthias Weiß an:

Mittwoch, 3. Juni, 19.30 Uhr: „Frauenpower in der Bibel: Männern zeigen, wie Frieden geht“ im evangelisch-lutherischen Gemeindezentrum.

Donnerstag, 4. Juni, 19.30 Uhr: Vortrag und Gespräch: „Wenn ich einmal der Herrgott wär...“. Das Leiden des Karl Valentin am Rest der Menschheit. Ort: Gemeidnezentrum.

Samstag, 6. Juni, 19.30 Uhr: Musikalische Besinnung am Abend in der Erlöserkirche, Orgel: Franziska Weishaupt.

Mittwoch, 10. Juni, 19.30 Uhr: „Frauenpower in der Bibel: Männerfantasien?“ am Beispiel Maria von Magdala im Gemeindezentrum.

Freitag, 12. Juni, 15 Uhr: Spirituelle Wanderung: „Gottes Wort ist ein Blümlein...“ - durch die Natur spazieren mit Gedanken Martin Luthers. Bei jedem Wetter, Treffpunkt in der Erlöserkirche.

