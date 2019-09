vor 37 Min.

76 Pleiten in der Region: Insolvenz - und dann?

Beim Amtsgericht meldeten zehn Unternehmen und 66 Privatpersonen aus Memmingen und dem Unterallgäu Insolvenz an. Wie es für sie weitergeht.

Memmingen/Unterallgäu Die Schulden so hoch, dass es unwahrscheinlich ist, sie jemals zurückzahlen zu können. Kein Geld mehr, um die Rechnungen zu bezahlen oder keine Aussicht, dass in naher Zukunft genügend Geld dafür reinkommt – in einem solchen Fall muss ein Unternehmen oder eine Privatperson Insolvenz anmelden. Der Antrag kann allerdings auch von einem Gläubiger gestellt werden, was in der Praxis sehr häufig bei juristischen Personen vorkommt.

Das Memminger Amtsgericht ist für die Insolvenzverfahren in Stadt und Landkreis zuständig. Dort haben laut Direktor Reiner Egger im ersten Halbjahr 2019 zehn Unternehmen und 66 Privatpersonen Insolvenz angemeldet. „Wir haben weit mehr Privat- als Firmeninsolvenzen“, resümiert Egger.

Der Insolvenzverwalter steuert das Unternehmen

Wenn ein Unternehmen einen Insolvenzantrag ausfüllt, bestellt das Gericht einen Insolvenzverwalter. Dieser steuert das Unternehmen anstelle des Schuldners. „Er zieht Forderungen ein, holt eventuell Zahlungen zurück, die während der Krise gemacht wurden und versucht, die Masse großzumachen“, beschreibt Egger. Mit Masse ist das Kapital des Unternehmens gemeint. Bevor der Insolvenzverwalter dieses gleichmäßig an alle Gläubiger verteilt, zieht er die Kosten für das Insolvenzverfahren ab. Denn dabei handle es sich um keine sozialstaatliche Maßnahme, betont Egger.

Wenn ein Insolvenzverwalter nicht einmal mehr so viel Geld zusammensammeln kann, um die eigenen Kosten zu decken, lehnt das Gericht die Durchführung eines Insolvenzverfahrens „mangels Masse“ ab. „Ansonsten würde das Gericht und damit der Steuerzahler die Kosten tragen müssen“, sagt Egger. In Memmingen war das laut dem Statistischen Landesamt von Januar bis Juni 2019 einmal der Fall, im Unterallgäu zweimal. Doch wo liegt der Unterschied zwischen einem zahlungsunfähigen Unternehmen mit und ohne Insolvenzverfahren? Am Ende eines Insolvenzverfahrens müsse nicht zwangsläufig die wirtschaftliche Zerschlagung eines Unternehmens stehen, erklärt Egger. So könne der Insolvenzverwalter etwa versuchen, das Unternehmen zu verkaufen oder einen Investor ins Boot zu holen.

Ein insolventer Memminger Pflegedienst konnte saniert werden

Ein Beispiel für eine derartige Sanierung eines insolventen Unternehmens ist der Memminger Pflegedienst Lober. Der ging im Herbst 2018 pleite. Als Grund nannte der Firmenchef damals gegenüber der MZ zeitverzögerte Zahlungen der Krankenkassen, Auswirkungen der schwierigen Personalsituation in der Branche und zu geringe Stundensätze der Kassen für Pflegeleistungen. Fachanwalt und Insolvenzverwalter Wolfgang Müller führte daraufhin Gespräche mit Interessenten. Im Februar 2019 übernahm die Sympathia GmbH den zahlungsunfähigen Betrieb in Memmingen.

Anders als bei Unternehmen kann das Gericht bei Privatpersonen die Kosten für das Insolvenzverfahren stunden. Ein „mangels Masse abgelehnt“ gibt es in diesem Fall nicht. Vielmehr gehe es darum, den Menschen im besten Fall einen Neustart zu ermöglichen. Ein Mensch, der Privatinsolvenz anmeldet, bekommt einen Verwalter zur Seite gestellt.

Am Ende der Privatinsolvenz erlässt das Gericht im besten Fall die restlichen Schulden

An diesen muss er in den nächsten Jahren einen Teil seiner Einkünfte zur Schuldentilgung abgeben. Am Ende einer Privatinsolvenz steht im besten Fall eine „Restschuldbefreiung“: Das Gericht erlässt die restlichen Schulden. „Das bekommt man nicht geschenkt, sondern muss sich darum bemühen. Grob gesagt, müssen sie sich dafür drei oder fünf Jahre wohl verhalten“, sagt Egger.

Die Menschen müssen sich in dieser Zeit unter anderem um Arbeit bemühen, Verwalter und Gericht Wohnungswechsel mitteilen und bei der Schuldentilgung keine Gläubiger bevorzugen. „Das bekommen nicht alle hin. Manche verschleiern Einkommen oder suchen sich gar keine Arbeit“, erzählt Egger. (das)