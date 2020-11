12:00 Uhr

86-jährige Türkheimerin vermisst ihr Tablet

In einem Verbrauchermarkt in Türkheim hat eine 86-Jährige ihr Tablet liegen lassen. Ein ehrlicher Finder hat sich bislang nicht gemeldet.

Eine 86-jährige Frau hat am Montagnachmittag ihr Tablet am Fotoautomaten eines Verbrauchermarktes liegen gelassen. Als die Seniorin den Verlust bemerkte, war das Tablet aber nicht mehr auffindbar. An der Kasse hatte sich auch kein ehrlicher Finder gemeldet. Sollte das Tablet nicht demnächst beim Fundamt der Marktgemeinde Türkheim abgegeben werden, muss von einer Unterschlagung ausgegangen werden, so die Polizei.

Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter Telefon 08247/96800.

