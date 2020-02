vor 41 Min.

90-Jährige träumt von Straßenrennen und alarmiert die Polizei

Die Nacht gehört den Racern: Im Film "Need for Speed Heat" finden die illegalen Straßenrennen im Schutze der Nacht statt. Einen Actionfilm sah auch eine 90-Jährige aus Bad Wörishofen, schlief dann aber vor dem Fernseher ein - und träumte von einem illegalen Autorennen vor ihrer Haustür...

Eine 90-Jährige hat die Polizei gerufen und von einem illegalen Autorennen vor ihrer Haustür berichtet. Als die Beamten anrückten, war von einem Rennen aber keine Spur zu finden.

Die Beamten der örtlichen Polizeiinspektion in Bad Wörishofen erleben ja so einiges – aber dass sie wegen eines Traums ausrücken müssen, ist dann doch eher die Ausnahme.

Genau das war aber in der Nacht zum Dienstag passiert: Eine aufgeregte Frau hatte die Polizei per Notruf alarmiert und von einem illegalen Autorennen in der Bürgermeister-Singer-Straße berichtet. Sogar ein Krachen und Quietschen hatte die 90-Jährige gehört und obendrein mehrere blutende Verletzte gesehen. Eine Person sei sogar schon auf einer Trage gelegen, berichtete sie den Beamten.

Als die Streife dann vor Ort eintraf, war von einem illegalen Autorennen keine Spur zu finden. Erst im Gespräch mit der 90-Jährigen stellte sich dann heraus, dass die Seniorin offenbar vor dem Fernseher eingeschlafen war - der vorher gesehene Film sie offenbar so sehr mitgenommen hatte, dass die Seniorin ihren Traum für Realität hielt.

