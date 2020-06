11:00 Uhr

Änderung im Aufsichtsrat der Allgäu GmbH

Plus Die Politik in der Region Allgäu einigt sich auf die Ostallgäuer Landrätin. Die Wahl ist in wenigen Wochen.

Von Helmut Kustermann

Die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker ( CSU) soll neue Aufsichtsrats-Chefin der Allgäu GmbH werden. Bei einem Treffen der Oberbürgermeister und Landräte habe man sich auf diese Lösung verständigt, heißt es aus Teilnehmerkreisen. Die Allgäu GmbH vertritt die politischen und wirtschaftlichen Interessen der Region. Bislang stand Anton Klotz an der Spitze des Aufsichtsrats.

Allgäuer Oberbürgermeister einigen sich

Doch er ist aus seinem Amt als Oberallgäuer Landrat ausgeschieden und so gibt es auch bei der Allgäu GmbH einen Wechsel. Schon vor Wochen hatte unsere Zeitung unter Berufung auf Insider berichtet, dass Maria Rita Zinnecker Ansprüche auf den Posten der Aufsichtsrats-Chefin angemeldet habe. Mit „großem Einvernehmen“ hätten sich nun die Allgäuer Oberbürgermeister und Landräte für Zinnecker ausgesprochen, sagt ein Sitzungsteilnehmer.

Es gebe einen „Grundkonsens“, wonach an der Spitze des Aufsichtsrats ein Landrat oder eine Landrätin stehen sollte, sagt ein Politiker aus der Region: „Die Kreise haben mehr Einwohner als die kreisfreien Städte. Und sie stehen beim Tourismus, einem wichtigen Allgäuer Thema, stärker im Fokus.“

Maria Rita Zinnecker war zunächst für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Neben Politikern gehören dem Aufsichtsrat der Allgäu GmbH auch Vertreter von Wirtschaft, Tourismus und Handwerk an. Die offizielle Wahl der Vorsitzenden wird in wenigen Wochen stattfinden. (hku)

Lesen Sie auch: Der Gewerbepark am Allgäu-Airport entwickelt sich positiv

Themen folgen