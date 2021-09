Allgäu

08:18 Uhr

Wer Sozialstunden ableisten muss, hat es im Allgäu schwer, einen Platz zu finden

Manche Strafe kann auch in Form von Sozialstunden zum Beispiel in Seniorenheimen abgeleistet werden. Durch die Corona-Pandemie sind die Voraussetzungen dafür jedoch kompliziert geworden.

Plus In Krankenhäusern und Heimen gelten strenge Zutrittsregeln. Das hat auch Auswirkungen auf junge Menschen, die von Gerichten zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt werden: Den Jugendämtern brechen die Einrichtungen weg

Von Simone Härtle

Keine Besuche in Krankenhäusern und Seniorenheimen, persönliche Treffen sind gar nicht oder nur unter strengen Auflagen möglich: Was Patienten, Bewohner, Angehörige und Pflegekräfte zu den Hochphasen der Corona-Pandemie vor große Herausforderungen stellte, brachte noch ein weiteres Problem mit sich: Die Allgäuer Jugendämter vermitteln an die Einrichtungen häufig junge Menschen, die von den Amtsgerichten zu Sozialstunden verurteilt wurden. Doch was tun, wenn niemand dort hinein darf? „Zeitweise ist alles liegen geblieben“, sagt Andrea Hieber, die beim Unterallgäuer Kreisjugendamt für die Einteilung der Betroffenen zuständig ist. Sie sagt: „Jetzt geht wieder einiges, aber der Herbst könnte schwierig werden, das ist schon jetzt abzusehen.“

