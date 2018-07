04:00 Uhr

Amtsgericht Memmingen: „Das zerstört Leben“

Ein Mann besitzt über 13000 kinderpornographische Bilder und gibt Dateien weiter. Ins Gefängnis muss er nicht.

Von Leonie Küthmann

Als die Anklageschrift vorgelesen wird, sitzt er ganz ruhig da. Es dauert lange, viele Einzelheiten, schreckliche Details trägt Staatsanwältin Linda Sommer vor. Eines haben die Vorwürfe jedoch gemeinsam: Es handelt sich immer um kinder- und jugendpornographische Schriften, also Bilder und Videos. Die soll der Angeklagte nicht nur in großer Zahl besessen haben, sondern auch anderen zugänglich gemacht haben.

Zugänglich gemacht oder verbreitet? Das ist eine Frage, die die Staatsanwältin, Richterin Katharina Erdt und Verteidiger Volker Dembski 15 Minuten lang diskutieren. Da der Angeklagte die Dateien auf den Daten-Tauschbörse eMule hochgeladen hatte, war es nicht möglich, zu bestimmen, wie viele andere Menschen die Dateien angeschaut haben. So schildert es der Sachverständige Richard Burghardt vor dem Memminger Amtsgericht.

Eine Schulklasse ist ebenfalls bei dem Prozess im Memminger Amtsgericht dabei

Dass er die Bilder und Videos hoch- und heruntergeladen hat, und auch in großer Zahl besaß, das gibt der 32-jährige Angeklagte sofort zu. Was darauf zu sehen ist, beschreibt die Staatsanwältin im Detail – nicht nur die Schüler einer Schulklasse, die die Verhandlung besuchen, schauen währenddessen betreten zu Boden. Als die Richterin ihn nach den Gründen für die Tat fragt, bricht dem Angeklagten die Stimme. Er sei mittlerweile in Behandlung, sagt er leise. Dann schweigt er. „Aber die Vorwürfe treffen so zu“, hakt Richterin Erdt nach. „Mhm“, kommt eine kurze Antwort.

Die Vorwürfe: Zwischen 2016 und 2017 soll der 32-Jährige in vier Fällen kinderpornographische Schriften und in einem Fall jugendpornographische Schriften zugänglich gemacht haben. „Außerdem ist die Menge an Dateien, die auf den Geräten des Angeklagten gefunden wurde, riesig“, sagt Staatsanwältin Sommer. 13898 kinderpornographische Bilder, 528 Videos, 4228 jugendpornographische Bilder, 211 Videos. „Dass man sich da im hohen Tausenderbereich bewegt, ist natürlich auf der negativen Seite zu sehen“, betont die Staatsanwältin.

Außerdem müsse sich der Angeklagte darüber im Klaren sein, wie die abgebildeten Kinder und Jugendlichen litten: „Das zerstört deren Leben.“ Und das, führt Linda Sommer in ihrem Plädoyer aus, würde nicht passieren, gäbe es keine Menschen, die sich an solchen Bildern und Videos ergötzen. „Wir haben die Bilder ja gesehen, da sind ganz kleine Kinder dabei und da fehlen einem wirklich die Worte.“ Die jüngsten Kinder werden laut Anklageschrift auf drei bis vier Jahre geschätzt.

Vieles spricht für, vieles gegen den Unterallgäuer

Auf der anderen Seite, betonte die Staatsanwältin, sei es dem Angeklagten zugutezuhalten, dass er geständig sei. „Er hat außerdem keine Vorstrafen, ist in psychosomatischer Behandlung und war kooperativ bei der Hausdurchsuchung“, sagte Sommer in ihrem Plädoyer.

Das bestätigt auch einer der polizisten, der die Wohnung des Angeklagten durchsucht hat. Letzterer zeigte sich „freundlich, kooperativ und sichtlich geschockt“. So beschreibt der Polizist, der vor dem Memminger Amtsgericht als Zeuge aussagt. „Außerdem war er sehr ruhig, das ist ungewöhnlich.“

In der Wohnung lebte der 32-Jährige nicht allein, sondern mit seiner Lebensgefährtin. „Die wird auch nicht begeistert gewesen sein?“, fragt Richterin Katharina Erdt in Richtung des Angeklagten. „Richtig“, sagt dieser. Verlobt seien sie mittlerweile trotzdem.

Außerdem geht der 32-Jährige zwei- bis dreimal im Monat zur Therapie. Seine Therapeutin, so schildert es der Angeklagte mit brüchiger Stimme, meine, das Verhalten, die Bilder und Videos anzuschauen, sei antrainiert. „Und, dass man es auch wieder wegkriegt.“

Die stabile Beziehung, der feste Job als Koch, die Gespräche mit der Therapeutin sind positiv zu bewerten, da sind sich Richterin und Staatsanwältin einig. Am Ende wird der 32-Jährige zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten auf Bewährung verurteilt. Außerdem muss er 3000 Euro an das Familienpflegewerk zahlen: „Vielleicht können Sie so ja indirekt wieder etwas Gutes für Kinder tun“, sagt die Richterin.

Themen Folgen