An der Irsinger Kirche nagt der Zahn der Zeit

Plus Die Sanierung der Dorfkirche in Irsingen beginnt an diesem Montag und wird vermutlich bis Jahresende dauern. Für die Irsinger ein finanzieller und organisatorischer Kraftakt. Welcher Bereich am meisten Sorgen bereitet.

Von Franz Issing

Wenn alles nach Plan läuft, erstrahlt die Pfarrkirche St. Margareta in Irsingen an Weihnachten 2021 innen wie außen in neuem Glanz. Bis zum Abschluss der Renovierungsarbeiten bleibt das im Kern spätgotische Gotteshaus im Türkheimer Ortsteil geschlossen. Die Gerüstbauer haben bereits ganze Vorarbeit geleistet und für eine Begehbarkeit des Kirchenschiffs wie auch der Außenfassaden gesorgt. So können die Sanierungsarbeiten am heutigen Montag anlaufen. Ein erster Kraftakt ist bereits geschafft.

An der Ostseite der Kirche musste das etwa 200 Kilogramm schwere, drei Meter hohe und zwei Meter breite Kruzifix abgenommen werden. Diese Aktion brachte die Männer vom Bau ganz schön ins Schwitzen. Mit einem Transporter wurde der Gekreuzigte in Sicherheit gebracht.

Im Dachstuhl und auf der Empore der Irsinger Kirche gibt es statische Probleme

Seit Jahren nagt der Zahn der Zeit in und an der Kirche St. Margareta, die zuletzt Mitte der 60er Jahre grundlegend erneuert wurde. So wurde es mit der Sanierung des Gotteshauses höchste Zeit. An allen Ecken und Enden traten Schäden auf. Das größte Sorgenkind ist der Dachstuhl der Kirche. Da knistert es nicht nur im Gebälk, da stimmt auch die Statik nicht mehr, was zur Folge hat, dass die mauerwärts teilweise morschen und verfaulten Balken ausgetauscht werden müssen. Auch eine komplette Erneuerung der Dachplatten steht an.

Für die Männer vom Bau eine schweißtreibende Arbeit: Die Abnahme des etwa 200 Kilogramm schweren Kreuzes an der Ostfassade der Kirche. Josef Vogel (ganz vorne) ist Mitglied der Kirchenverwaltung und gibt dafür Anweisungen.

Statische Probleme gibt es auch auf der Empore. Um ihre Tragfähigkeit zu erhalten, muss sich abgestützt werden. Zudem weist die Decke über der Orgel große Risse auf. Solche Schäden wurden auch im Chor und Kirchenschiff entdeckt. „Es sind bereits Teile der Decke heruntergefallen und die Schadstellen mussten notdürftig mit einem Netz gesichert werden“ schildert Josef Vogel, Mitglied der Kirchenverwaltung die Misere. Mit der Kirchenpflegerin Helga Gerum begleitet Vogel den Fortgang der Baumaßnahmen.

Aus Sicherheitsgründen ist die Irsinger Kirche bis zum Ende der Sanierungsarbeiten geschlossen

„Ein Glück, dass noch nichts passiert ist“, bemerkt Pfarrer Martin Skalitzky und bedauert: „Aus Haftungsgründen blieb uns nichts anderes übrig, als St. Margareta bis zum Ende der Renovierung für Gottesdienste zu schließen.“ Von ihm ist auch zu erfahren, dass die seit zehn Jahren im Gespräch ist, aber immer wieder verschoben wurde. Kein Wunder also, dass in all der Zeit auch Feuchtigkeit an den Wänden in der Kirche ihre Spuren hinterlassen hat. Inzwischen sind sie stark ergraut. Sie zu verputzen und zu streichen ist wahrlich kein Luxus. Auszubessern sind auch die Fenster und auch ein Auswechseln zahlreicher Butzenscheiben ist vorgesehen.

Die Schäden an Decken und Wänden in der Pfarrkirche sind beträchtlich. Überall fallen große Risse ins Auge. Vom „Himmel“ fallende Brocken sind eine Gefahr für die Besucher.

„Eigentlich“, so Josef Vogel, „wollten wir die Sanierung der Pfarrkirche schon im letzten Jahr angehen, doch interne personelle Umstrukturierungen in der Diözese erzwangen einen Aufschub.“ Bei aller Freude über den pünktlichen Beginn der Sanierung verhehlen Josef Vogel und Pfarrer Skalitzky nicht: „Die Irsinger Katholiken hätten es gerne gehabt, dass ihr Gotteshaus im Zuge der Bauarbeiten auch künstlerisch mehr aufgewertet wird, aber für solche Wünsche fehlt uns einfach das Geld.“ Dies ist durchaus verständlich, wenn man weiß, dass schon die abgespeckte Version der Kirchenrenovierung mit 560.000 Euro zu Buche schlägt.

Die Finanzierung ist gesichert. Nach zähen Verhandlungen erklärte sich die Bischöfliche Finanzkammer bereit, 70 Prozent der Kosten zu übernehmen. Großzügige finanzielle Unterstützung leistet auch die Marktgemeinde Türkheim. Sie hat einen Zuschuss von 120.000 Euro zugesagt. Die restliche Summe muss die Pfarrgemeinde selbst aufbringen.

