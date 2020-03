vor 41 Min.

Applaus für die neue Bürgermeisterin Susanne Fischer

Plus Die 55-Jährige setzt sich deutlich gegen die zwei Mitbewerber durch - und das gleich im ersten Anlauf. Was sie und ihre beiden Kontrahenten dazu sagen.

Von Axel Schmidt

Um kurz nach 20 Uhr war die Bürgermeisterwahl in Kirchheim entschieden – und zwar direkt, ohne Umwege: Susanne Fischer holte im Dreikampf um das Bürgermeisteramt stolze 61,39 Prozent der Stimmen. Eine Stichwahl ist damit hinfällig. „Ich freue mich unglaublich. Ich bin froh, dass es so deutlich ausgegangen ist“, sagte Susanne Fischer unmittelbar nach der Auszählung (Lesen Sie auch: Susanne Fischer will Bürgermeisterin werden)

Die beiden weiteren Bewerber um das Bürgermeisteramt, Ernst Striebel und Erich Wörishofer, kamen auf 22,52 Prozent (Striebel) und 16,09 Prozent (Wörishofer) der Stimmen. Insgesamt lag die Wahlbeteiligung bei 72,34 Prozent. Fischer bedankt sich für den fairen Wahlkampf in Kirchheim Die 55-Jährige wird also ohne eine von vielen erwartete Stichwahl Nachfolgerin des bisherigen Bürgermeisters Hermann Lochbronner. „Ich freue mich auf die anstehenden Aufgaben, die Arbeit und die Menschen in Kirchheim und seinen Ortsteilen“, sagte sie. Bei den beiden anderen Kandidaten bedankte sie sich für den fairen Wahlkampf. Möglicherweise sieht sie Ernst Striebel und Erich Wörishofer im neuen Gemeinderat wieder. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Erich Wörishofer will Bürgermeister in Kirchheim werden. Jetzt wurde er auch offiziell als Kandidat nominiert. Bild: Lippl Erich Wörishofer zeigte sich ebenfalls überrascht davon, dass es keine Stichwahl geben wird: „Damit hätte ich nicht gerechnet.“ Er werde sich jetzt erst einmal schütteln – „und dann weiterhin gerne in Kirchheim leben“. (Lesen Sie auch: Bürgermeister-Wahl: Erich Wörishofer geht ins Rennen) Ernst Striebel will Bürgermeister in Kirchheim werden. Bild: Axel Schmidt Ernst Striebel war „ehrlich schockiert“ über das klare Votum der Wähler. „Ich finde es erstaunlich, dass in der Sicht der Bevölkerung ein unbeschriebenes Blatt so viel mehr wert ist, als 18 Jahre im Gemeinderat.“ (Lesen Sie auch: Ein erster Bürgermeister-Kandidat für Kirchheim) Lesen Sie auch: Podiumsdiskussion: Drei Kandidaten, viele Themen

