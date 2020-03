vor 53 Min.

Aufatmen bei der Bad Wörishofer Tafel

Großzügige Lebensmittel- und Geldspenden sorgen dafür, dass die Versorgung während der Coronakrise dauerhaft gesichert wird

Der Ruf von Tafel-Leiterin Ilse Westphal nach Unterstützung für die Tafel-Kunden in der Corona-Krise war deutlich. Jetzt gibt es gute Nachrichten: Nicht nur kann dank des großen Einsatzes von Tafel-Geschäftsführerin Jana König und der treuen Ehrenamtlichen sowie vieler junger Freiwilliger der Betrieb aufrecht erhalten werden, es kommen auch unerwartet viele Spenden aus der Bevölkerung, die sich mit der Tafelarbeit solidarisiert.

Lebensmittelspenden in großer Menge, aber auch Geldspenden in unerwarteter Höhe machen die Tafel-Ehrenamtlichen dankbar und motivieren weiter zu arbeiten.

Auf Initiative von Stefan Welzel, dem Initiator und Sprecher der Aktion „Wörishofen hilft“, gibt es weitere Unterstützung. Welzel wandte sich nach einem Gespräch mit Westphal an die heimischen Unternehmer und wurde bei Martin Müller (Vorstand der Tricor AG) fündig. Der Bad Wörishofer Unternehmer ließ sich von ihm rasch überzeugen, welch wichtige Arbeit die Tafel in Bad Wörishofen leistet und dass hier eine große Bandbreite an Mitmenschen versorgt werden kann. Für die Dauer der Coronakrise wird die Tafel finanziell so unterstützt, dass deren Kunden auf jeden Fall alle wichtigen Lebensmittel erhalten können.

„Gerne helfe ich auf diesem Weg den Zusammenhalt in Bad Wörishofen lebendig zu erhalten“, so Müller. Tafelgründerin und Bürgermedaillenträgerin Westphal und Jana König fiel der sprichwörtliche Stein vom Herzen: „Wir danken beiden Herren für die großartige Aktion. Das ist für die Tafel wie Weihnachten und Ostern zusammen“. (mz)

