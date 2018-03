04:09 Uhr

Ausbildung kompakt präsentiert

100 Aussteller und tausende Besucher in der Berufsschule

Von Harry Klofat

„Wie ein Who ist Who der Unterallgäuer Wirtschaft“, sagte Mindelheims Bürgermeister und stellvertretender Landrat Stephan Winter beim Blick auf die Ausstellerliste beim Mindelheimer Berufsinformationstag. Winter ist Schirmherr der Veranstaltung, die zum neunten Mal vom Arbeitskreis SchuleWirtschaft organisiert wurde. Mehrere tausend Jugendliche kamen am vorigen Samstag in die insgesamt sieben Gebäude der Staatlichen Berufsschule.

Nicht nur die Wirtschaft war mit Ausstellungsständen vertreten, auch Behörden, Schulen und Institutionen präsentierten ihre Bildungsangebote. Über 100 Aussteller stellten mehr als 140 Ausbildungsberufe oder Studiengänge vor. Einer der Schwerpunkte war diesmal das Handwerk, vertreten durch zahlreiche Firmen und die Aktion „Wanted Work“, eine Initiative der Kreishandwerkerschaft. Der Vizeweltmeister der Stahlbetonbauer Medin Murati aus Warmisried demonstrierte seinen Beruf.

Kontakt auf Augenhöhe

Zum Konzept der Veranstaltung gehört, dass Jugendliche direkt zu Jugendlichen sprechen können. Die Firmen und Betriebe waren mit zahlreichen Auszubildenden vor Ort, die aus ihrer praktischen Erfahrung berichten konnten. Unterstützt wurden sie von Personal- oder Ausbildungsleitern und vielen Firmenchefs. Die Suche nach qualifiziertem Nachwuchs ist längst in vielen Betrieben und Behörden zur Chefsache geworden.

Wie sehr sich die Ausbildungslandschaft im Unterallgäu in den letzten zehn Jahren verändert hat, erläuterte Maria Amtmann, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen, in ihrem Impulsreferat bei der Eröffnungsfeier der Veranstaltung: „Auf aktuell 700 gemeldete Bewerber im Unterallgäu kommen 1050 freie Ausbildungsplätze. Der Bedarf an qualifizierten Fachkräften in der Region ist riesig.“ Dies bestätigte auch Georg Renner, Leiter der Staatlichen Berufsschulen Mindelheim in deren Räumen der Berufsinformationstag stattfand: „Die Jugendarbeitslosigkeit im Unterallgäu liegt bei 1,7 Prozent. Der Ausbildungsmarkt hat sich in den vergangenen Jahren enorm verändert. Noch vor zehn Jahren waren die Firmen Käufer, die auf Kunden, sprich Auszubildende, warten konnten, heute sind sie zu Verkäufern geworden, die ihre Leistungen anbieten müssen.“

Dank an Helfer und Veranstalter

Auch Bertram Hörtensteiner vom Arbeitskreis SchuleWirtschaft, der den Berufsinformationstag wieder organisiert hat, und der Schirmherr der Veranstaltung Stephan Winter konnten diesen Trend bestätigen. Ihrer beider Dank richteten sich in erster Linie an die Aussteller. Iris Rienks, gemeinsam mit Bertram Hörtensteiner Vorsitzende des Arbeitskreis SchuleWirtschaft, schloss in die Dankesworte Landkreis, Stadt Mindelheim und die Staatliche Berufsschule ein, die wieder die Räume zur Verfügung gestellt hatte.

Unendlich viele Möglichkeiten

„Nie zuvor standen den jungen Leuten im Unterallgäu bei der Berufswahl so viele Möglichkeiten wie heute offen“, so Schulleiter Georg Renner, „dennoch konzentrieren sich die Jugendlichen auf nur zehn Ausbildungsberufe. Wenn es uns heute gelingt, einige Nischenbereiche zu besetzen, war dieser Tag erfolgreich.“

Themen Folgen