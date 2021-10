Abriss: Große Teile des Kreuzers in Bad Wörishofen sind bald Geschichte

Plus Der Abriss auf einem Teil des Kreuzer-Areals an Bad Wörishofens Fußgängerzone hat begonnen. Die Fidel-Kreuzer-Straße ist gesperrt. Entstehen wird ein mehr als 30 Millionen Euro teures Gebäude.

Schweres Gerät blockiert seit Montag die Fidel-Kreuzer-Straße von Bad Wörishofen. Der Abriss des Altbestandes auf einem großen Teil des Kreuzer-Areals hat begonnen. Dort sollen Wohnungen, Büros und Ladengeschäfte entstehen; das größte Bauprojekt an der Fußgängerzone seit Jahrzehnten.