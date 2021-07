Auto geht in Flammen auf: Brand in Bad Wörishofens Innenstadt

Feuerwehr muss in ein ehemaliges Kurhotel von Bad Wörishofen eindringen, um weitere Gefahren durch den Brand eines Autos abzuwenden.

In Bad Wörishofen ist am Dienstagvormittag ein Auto in Brand geraten. Der Wagen eines 52-jährigen Bad Wörishofers war in der Hermann-Aust-Straße geparkt. Weil das brennende Auto vor einem ehemaligen Kurhotel stand, musste sich die Feuerwehr dort Zutritt verschaffen, um weitere Gefahren auszuschließen. Dabei sei eine Scheibe beschädigt worden.

Erste Ermittlungen deuten auf einen technischen Defekt als Brandursache hin

Nach ersten Ermittlungen der Polizei könnte ein technischer Defekt die Ursache für das Feuer sein. An dem Kleinwagen entstand laut Polizei ein wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 2500 Euro.

Wer gesehen hat, wie der Brand entstand, soll sich unter der Telefonnummer 08247/96800 bei der Polizei Bad Wörishofen melden. (mz)