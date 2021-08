Bad Wörishofens Tafel ist gefordert

Plus Neuwahlen und ein Blick auf den Umfang der Arbeit für viele bedürftige Familien in Bad Wörishofen und der nahen Umgebung.

Die Tafel Bad Wörishofen stand auch im Corona-Lockdown für eine zuverlässige Versorgung Bedürftiger. Für die Vereinsregularien war in dieser Zeit jedoch kein Platz, coronabedingt. Das hat die Mitgliederversammlung nun nachgeholt. Im Zuge der Neuwahlen wurde auch deutlich, in welchem Umfang die Tafel tätig ist.