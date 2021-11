Das Impfzentrum in Bad Wörishofen ist länger geöffnet

Weil sich zuletzt lange Warteschlangen gebildet hatten, werden die Kapazitäten im Impfzentrum in Bad Wörishofen ab diesem Montag wieder hochgefahren.

Das Impfzentrum Bad Wörishofen ist ab dem heutigen Montag wieder länger geöffnet. Zuletzt hatten sich dort lange Warteschlangen gebildet.

Das Impfzentrum des Landkreises in Bad Wörishofen hat nun täglich außer am Sonntag geöffnet. Der Betrieb der Impfzentren durch die Malteser wurde bis April 2022 verlängert, wie das Landratsamt zuletzt mitteilte.

Alle, die eine sogenannte Booster-Impfung benötigen oder sich zum ersten Mal gegen Covid-19 impfen lassen wollen, sollen so schnell wie möglich bedient werden, kündigte die Behörde an. Derzeit wird das dazu notwendige Personal eingestellt, nachdem das Impfzentrum zuletzt immer weiter heruntergefahren wurde.

Im Impfzentrum in Bad Wörishofen kann sich jeder ohne vorherige Anmeldung impfen lassen

Beim Landratsamt erwartet man, dass die Ausweitung der Öffnungszeiten zu einer deutlichen Entspannung bei den Wartezeiten führt. Deshalb arbeiten die Impfzentren bis auf Weiteres ohne vorherige Terminvereinbarung, um den Zugang zum Angebot so einfach wie möglich zu gestalten. „Jeder, der möchte, kann weiterhin ohne vorherige Anmeldung zum Impfen kommen“, teilt die Behörde mit. Im Unterallgäu liegt die Impfquote weit unter dem Landesdurchschnitt, dafür steigen die Infektionszahlen rapide an. Im Impfzentrum wurden zudem die Wartezonen umgestaltet und vergrößert, sodass sich eventuelle Wartezeiten im Freien verkürzen. In der Stadt Memmingen wird derzeit nach einer praktikablen Lösung gesucht, den Platz vor dem Eingang des Impfzentrums zu überdachen.

In den Impfzentren erhält jeder eine Auffrischungsimpfung. Voraussetzung ist allerdings, dass die Zweitimpfung mindestens ein halbes Jahr her ist. Eine Ausnahme gibt es für Menschen, die mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft worden sind. Diese erhalten die Booster-Impfung bereits vier Wochen später.

Das Impfzentrum in Memmingen (Buxacher Straße 8) ist aktuell täglich (außer Donnerstag und Sonntag) von 10 bis 14 Uhr und von 15 bis 20 Uhr geöffnet. Das Impfzentrum in Bad Wörishofen (Gottlieb-Daimler-Straße 26) ist ab 15. November montags bis samstags von 16 bis 20 Uhr geöffnet. Sobald die Öffnungszeiten erneut erweitert werden können, wird dies bekannt gegeben. Laufend aktualisierte Informationen sind unter unterallgaeu.de/corona zu finden. (mz)