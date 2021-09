Das Sebastianeum Bad Wörishofen startet in eine neue Zukunft

Plus Das Vier-Sterne-Hotel Sebastianeum Bad Wörishofen ist Geschichte. Kneipps Stiftung kümmert sich künftig um Vorsorge und Reha.

129 Jahre Barmherzige Brüder, 130 Jahre Sebastianeum und nun die offizielle Wiedereröffnung dieses Bad Wörishofer Traditionshauses nach dem Umbau: Der Neustart wurde zu einem Signal für Pfarrer Kneipps einstiges „Flaggschiff“.