Bad Wörishofen

vor 37 Min.

Die Seemüllers und ihr langer Weg bis zur eigenen Hühnerfarm

Plus Wie ein Bierbrauer und eine Immobilienmaklerin zu Federvieh-Besitzern wurden und warum ihnen kein Hahn ins Hühnerhaus kommt.

Von Helmut Bader

Während in Bad Wörishofen inzwischen viele Landwirte ihre Betriebe aufgegeben haben, sind Max Seemüller und seine Frau Julia zuletzt den umgekehrten Weg gegangen. Sie errichteten an der Kirchdorfer Straße mit stattlichem Aufwand ein landwirtschaftliches Anwesen, das sich allerdings auf einen großen Betrieb mit Hühnern beschränkt und in weitem Umkreis so nicht vorkommt. Bis es allerdings so weit war, führte sie das Leben auf ganz andere Pfade.

