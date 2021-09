Bad Wörishofen

11:00 Uhr

Die schwäbische Küche bleibt in bester Erinnerung

Plus In den vergangenen drei Wochen übernahmen der afrikanische Kaplan Jerome Muyunga und der indische Priester Pater Jestin Thomas die Seelsorge in der Pfarreiengemeinschaft Bad Wörishofen.

Hier trafen Kulturen aufeinander. Pater Jestin vertrat Pfarrer Andreas Hartmann, während dieser im Urlaub weilte. „Ich habe die Zeit in Bad Wörishofen sehr genossen“, bedankte sich Pater Jestin bei den Gemeinden der Pfarreiengemeinschaft Bad Wörishofen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen