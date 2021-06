Bad Wörishofen

Ein wahrhaft explosives Filmprojekt in Bad Wörishofen

Plus Michael Scharpf will einen Stummfilm zu neuem Leben erwecken, der in Bad Wörishofen entstand und sehr bedeutsam ist. Doch ohne Hilfe geht das nicht, wie sich zeigt

Von Helmut Bader

Als Michael Scharpf im vorigen Jahr den Stummfilm „Die Kneippkur“ aus dem Jahr 1923 im Kurtheater Bad Wörishofen aufführte, waren die Besucher trotz der eingeschränkten Bildqualität restlos fasziniert von den Aufnahmen. Alle fünf angebotenen Termine waren ausverkauft. Überliefert und gesichert ist aufgrund von Zeitungsausschnitten, dass der Film seine Premiere am 26. April 1923 im Wörishofer Lichtspieltheater erlebte. Unbestritten ist auch, dass dieser Streifen für Bad Wörishofen ein Relikt von großem historischen Wert darstellt, zeigt er doch mit seinen Außenaufnahmen die ältesten bewegten Bilder des Kurortes in einer Zeit, als Bad Wörishofen noch ein richtiges Bauerndorf war. Michael Scharpf blieb also am Ball – und wagt nun eine wahrhaft explosive Aufgabe.

